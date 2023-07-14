FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.
Kanarya şu ana kadar 5 transferi resmen açıkladı.
Fenerbahçe; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler ayrıca geçtiğimiz sezon Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Udinese forması giyen Rodrigo Becao'nun transferi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Sezonun sona ermesinin ardından Bruma, Berisha, Valencia, Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin, Pelkas ve Alioski ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.
18 yaşındaki yıldız, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.
İspanyol ekibi, milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Arda Güler gibi etkileyici performans sergileyen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyordu.
Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarına girdi.
INTER FERDİ'YE TALİP
Napoli ve Everton'ın ardından şimdi de Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı...
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Milano ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
17.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK
Inter'in Ferdi için belirlediği bonservis bedeli ise 17.5 milyon Euro.
FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Çizme medyası, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini iddia etti.
Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı.
Yıldız futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla 9 gole direkt katkıda bulundu.
Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.