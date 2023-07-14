Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Geçtiğimiz günlerden genç yıldızı Arda Güler'i dünya devi Real Madrid'e gönderen sarı-lacivertlilerde bir diğer genç yıldız Ferdi Kadıoğlu'na da talip çıktı. Dünya devinin milli yıldız için Fenerbahçe'ye yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:55
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

2023/2024 sezonunu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Kanarya şu ana kadar 5 transferi resmen açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sezonun sona ermesinin ardından Bruma, Berisha, Valencia, Tiago Çukur (kiralık), Ertuğrul Çetin, Pelkas ve Alioski ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

18 yaşındaki yıldız, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + %20 sonraki satıştan pay karşılığında dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

İspanyol ekibi, milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon Arda Güler gibi etkileyici performans sergileyen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 23 yaşındaki futbolcu, Avrupa devlerinin radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

INTER FERDİ'YE TALİP

Napoli ve Everton'ın ardından şimdi de Inter, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Milano ekibi, 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

17.5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Inter'in Ferdi için belirlediği bonservis bedeli ise 17.5 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Çizme medyası, Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini iddia etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Yıldız futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla 9 gole direkt katkıda bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ferdi Kadıoğlu için müthiş teklif! O rakam dudak uçuklattı

Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe ilk teklifini yaptı! İşte o rakam
Kanarya'dan Sambacı için son teklif!
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI
CUMA HUTBESİ | 14 Temmuz Cuma
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 09:46
Kartal'a gelmek istiyor! Bonservisi belli oldu Kartal'a gelmek istiyor! Bonservisi belli oldu 09:39
G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti G.Saray'da flaş ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti 09:21
Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? Austria Wien G.Saray maçı saat kaçta? 08:58
Şanssızlığımızı kırma zamanı! Şanssızlığımızı kırma zamanı! 08:46
G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif! G.Saray'dan ManU'nun yıldızına flaş teklif! 08:21
Daha Eski
F.Bahçe ilk teklifini yaptı! İşte o rakam F.Bahçe ilk teklifini yaptı! İşte o rakam 07:54
Sürpriz hamle! Aslan transferi beklemeye aldı Sürpriz hamle! Aslan transferi beklemeye aldı 07:42
Icardi çılgınlığı Icardi çılgınlığı 06:20
Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! 01:08
Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! 01:07
G.Saray'ın gündemindeki yıldız için F.Bahçe devrede! G.Saray'ın gündemindeki yıldız için F.Bahçe devrede! 01:00