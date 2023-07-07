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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Portekizli teknik adam eski öğrencisi hakkında övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Arda Güler transferini Sabah Spor için yorumladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Genç yıldız için, "Arda Güler'i hatırlıyorum, F.Bahçe'de bizimle ilk çalışmasını 16 yaşında yapmıştı" ifadelerini kullanan Portekizli çalıştırıcı, oyuncu için şu noktalara değindi:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Kişiliği, öz güveni, topla kabiliyeti, son paslardaki doğru kararları ve rahatlığı ile öne çıkıyordu. İlk günden beri potansiyeli ile ilgili hiç şüphe duymadım.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Yaşına göre kuvvetli bir kişilikti. Sürekli oynamak, çalışmak istiyordu. Gelecekle ilgili ne yapmak istediğini iyi biliyordu. Bireysel gelişim için çabası vardı...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

İlk maçını tam hatırlamıyorum (19 Ağustos 2021, F.Bahçe-Helsinki, 24 dakika) ama sanırım Avrupa maçındaydı ve oyuna girdiğinde 16 yaşında birisi gibi değil daha olgun bir kişi gibi oynamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Birden fazla pozisyonda görev alabilir. Teknik kapasitesi yüksek, gol becerisi yüksek, aynı zamanda defansif etkisi de vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

En önemli özelliği bence zekâsı ve karar alma yeteneği. Son paslar ile çalımlarda bu özelliğini kullanıyor. "Bende özel bir şey var" dedirtiyordu ve bağırıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Zayıf yanları ile ilgili çok bir şey söyleyemem. Ama çabuk biri değil; hız ve koşu mesafesinde yavaş değil ama onu öne çıkaran özelliği, tekniği. Bu netti..

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

DYBALA İLE JAMES ARASINDA BİR YILDIZ

"Bence Roma'da oynayan Dybala'ya benziyor. James Rodriguez ile (şu anda boşta) Dybala arasında bir yerde.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Topu aldıktan sonra hemen karar verip hızlıca doğru yere yönlendiriyor, bunu yaparken de tekniği ile etkisini gösteriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

Kaliteli bir sol ayak. Arda yaşındaki bir oyuncu için hayâl edemezsiniz gelecekte ne olacağını."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Arda Güler sözleri! "Gelecekte ne olacağını..."

KARAKTERİ OLGUN GELECEĞİ FANTASTİK

"Onaöneri yapmam bence gerekli değil çünkü iyi bir ailesi var. Kişilik olarak da iyi durumda. Olgun karakterde, fantastik ve güzel bir gelecek onu bekliyor artık."

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