Ali Koç'tan kabul edilemez hareket! Ambargo talimatı

Fenerbahçe'nin başına geçtiği 2018'den bu yana hiçbir başarı emaresi göstermeyen, her sene bol keseden 'şampiyonluk' vaadi verip transfere tonlarca para döken Ali Koç'un gerçekleri yazan Turkuvaz Medya ve takvim.com.tr'ye olan hazımsızlığı katlanarak büyüyor.

Bu durumun son örneği Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde bir kez daha gözler önüne serildi.

Takvim.com.tr spor editörü Görkem Ağgündüz, Ali Koç'a "İsmail Kartal ile elleriniz cebinizde çekilen fotoğrafınızın, Fenerbahçe resmi hesaplarından paylaşılması tepki çekmişti. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti.

SAYGISIZLIĞINI TAKVİM.COM.TR'Yİ HEDEF GÖSTEREREK PERDELEMEK İSTEDİ

Koç ise "Takvim'den geldiğin için başka türlü bir soru soracağını beklemek acemilik olurdu. Sizin gazeteniz söz konusu Fenerbahçe ise ve özellikle başkanıysa atmadığınız iftira kalmadığı için bu soruya cevap vermeyi uygun görmüyorum. Benim fotoğraflarıma bakarsanız da doğal halim olduğunu anlarsınız" yanıtını verdi.

Ali Koç'un Takvim.com.tr'ye 'iftira atıyorsunuz' suçlamasını yapıp olayı kişisel şova dökmesinin aksine Fenerbahçe taraftarları İsmail Kartal'ın eller cepte karşılanmasına ne diyor bir göz atalım;

"HEM TARAFTARA HEM DE KARTAL'A SAYGISIZLIK"

"Başkan olabilirsin ama kurum adına çekilen ve paylaşılaşılan bir fotoğrafta eller cepte poz vermek hem taraftara hem de İsmail Kartal'a saygısızlık"

"BU SAYGISIZLIĞI JESUS'A MOURINHO'YA YAPABİLİR MİYDİN?"

"Fenerbahçe Başkanına yakışıyor mu elleri ceplerinde poz vermek? Tabii karşısındaki İsmail Kartal... Jesus olsa, Mourinho olsa böyle yapar mıydın?"

"O ELİNİ CEBİNDEN ÇIKAR, AZICIK SAYGIN OLSUN"

"O elini cebinden çıkar Ali Koç. İhtiyaç halinde olduğu için üçüncü kez takımın başına geçen, hac ibadetini yarıda kesip İstanbul'a dönmüş adama azıcık saygınız olsun. Biz taraftar olarak İsmail Kartal'ın arkasındayız. Başarı hocamıza, başarısızlık yönetime yazar, bilinsin."

Fenerbahçe'nin başkanı konumunda olan bir kişinin üslubu noksan bu tutumu İsmail Kartal'a yapılan ve Fenerbahçe taraftarlarının da tepkisini çeken saygısızlığı perdeleme girişimi olarak da yorumlandı.

Ağgündüz, Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü İsmail Kartal'a da "Jorge Jesus'la bir görüşme yaptınız mı? Bir rapor istediniz mi?" sorusunu yöneltti.

Kartal da "Jesus'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten burada Samandıra'nın bir sistemi var. Bütün veriler kulüp personelinin elinde var. Bizim de kendi elimizde var. Jesus'la görüme imkanım olmadı" yanıtını verdi.

NOT ALDI "TAKVİM.COM.TR'YE AMBARGO KOYUN" TALİMATI VERDİ: ALİ KOÇ DİKTATORYASI

Tam da bu esnada Ali Koç'un gergin hali objektiflerden kaçmadı. Önündeki suyu yudumlayıp yanında bulunan kağıda Takvim.com.tr ile ilgili not alması dikkat çekti.

Basın toplantısının ardından ise Fenerbahçe Kulübü'nde görevli bir kişi, 'Bundan sonra Takvim'den akredite olan hiçbir basın mensubunun Fenerbahçe organizasyonlarına katılamayacağını' söyledi.

Ülkenin köklü bir spor kulübünün başında olan bir zatın talimat verip Takvim.com.tr'nin sesini kısmak istemesi, Fenerbahçe'deki Ali Koç diktatoryasını da somut bir şekilde açık etti.

GERÇEĞE KULAK TIKAYAN, BİREYSEL ÇIKAR PEŞİNDE OLAN YAPI HABERLERİMİZDEN RAHATSIZ

Gerçeklere kulak tıkayan, bireysel çıkar peşinde koşan bu yapının başarısızlığı sadece Takvim.com.tr'nin değil, tüm spor kamuoyu ve futbolseverlerin gündeminde olan bir gerçek.

Takvim.com.tr, süslü cümlelerle başarısızlığını perdelemek isteyen, her sene 'şampiyon biziz' diyerek umut simsarlığı yapan Ali Koç'un gerçek yüzünü yazdığı için hedef tahtasında.

Üstelik bu Ali Koç'un Takvim.com.tr'yi ilk hedef alışı değil...

27 Ocak 2021 günü Mesut Özil'in imza törenininde hazır bulunan Takvim.com.tr, Özil'e o dönem gündemde olan bir soruyu yöneltti. Mesut Özil'den rol çalıp söze atlayan Koç, "Bu mecra Fenerbahçe hakkında olumsuz haberler yapan bir mecra. Sorunun tonunda da o var" cevabıyla Takvim.com.tr'yi hedef göstermişti.

EDİTÖRÜMÜZÜN GÖZÜNDEN KOÇ'UN HAZIMSIZLIĞININ PERDE ARKASI

Spor editörümüz Görkem Ağgündüz, Ali Koç'un Takvim.com.tr'yi hedef alan 'ambargo' kararının perde arkasını şu sözlerle anlattı;

Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde konuşmasına gelebilecek eleştirel sorulara yanıt vererek başlamıştı. Neydi bunlar; Transferlerin hoca belli olmadan yapılması, İsmail Kartal'ın gönderilip yeniden getirilmesi ve hocanın açıklanmasının uzun sürmesi...

Benim sorum ise sosyal medyada hem Fenerbahçeli hem de rakip taraftarın asırlık camiaya yakıştıramadığı malum fotoğraf üzerine oldu. Fenerbahçe Başkanı, İsmail Kartal'ın açıklandığı fotoğrafta spor gömlekle elleri cebinde bir poz vermişti. Ben de bu fotoğrafa gelen eleştiriler hakkında neler söyleyeceğini sordum.

Beklentim, olumlu anlamda verilecek cevapta 'samimiyet' olumsuz anlamda ise 'kötü göründüğü' yanıtlarıydı. Ancak başkan cevap vermeden önce anlamsızca kurumumu karaladı ve 'Ben her fotoğrafta öyleyim' tarzında bir yanıt verdi. En azından ben şu ana kadar hiçbir 'resmi' fotoğrafta başkanı o halde görmedim.

"GELİRSENİZ KAPIDA KALIRSINIZ" DENDİ

Toplantının sonrasında ise Ali Koç'un iletişim biriminden olduğunu tahmin ettiğim bir hanımefendi, bundan sonra Takvim'den akredite olacak hiçbir basın personelinin Fenerbahçe organizasyonlarına alınmayacağını belirtti. Ben de bu sansürün resmiyete kavuşması için yazılı bir şekilde gönderilmesi talebinde bulundum. Ancak yazılı yollamayacaklarını gelmemiz halinde kapıda kalacağımızı ifade etti.

Sonuç olarak başkanlığı süresince 'şeffaflık ve dürüstlüğü' ilke edinen Ali Koç, basit bir soru karşısında bir medya kurumuna sansür uygulamayı tercih etmiş oldu.

BAŞARILI OLDUN DA BİZ Mİ YAZMADIK 'KOÇ'UM!

Tam da bu noktada Ali Koç'a sorulması gereken "Başarılı oldun da biz mi yazmadık?" sorusu önem kazanıyor...

Koltuğa geldiği 2018'den beri bir şampiyonluk türküsüdür tutturan, bu uğurda teknik direktör, sportif direktör, futbolcular eskiten ancak koltuğu bırakmayı hiç düşünmeyen Koç'un başarısızlığını örtbas etmek için yaptığı açıklamalara dikkat çekmekte fayda var;

25 EKİM 2021: "BU KADRO İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Takvim yaprakları 25 Ekim 2021'i gösteriyor... Alanyaspor maçı sonrası Ali Koç, "Bu kadro ile şampiyon olacağız" diyor. Şampiyon olunamıyor.

TEMMUZ 2022: "CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ŞAMPİYONLUK EN ÇOK BİZE YAKIŞIR"

1 Temmuz 2022... Ali Koç, "Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok bize yakışır" açıklamasını yapıyor. Cumhuriyet'in 100. yılında oturup ezeli rakibi Galatasaray'ın şampiyonluğunu izliyor.

9 OCAK 2023: "ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Ve gelelim 2023'e.. Ali Koç, tarattarının hoşnutsuzluğunu pek mahir olduğu süslü cümlelerle perdelemek için yine kolları sıvıyor... Koç, "Sezon sonuna daha var, şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.

BAY BAY KEMAL'İN SPOR ŞUBESİ

Öte yandan Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk sevinci yaşayamaması akıllara girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi.

İkili arasındaki ortak yönü geride bıraktığımız günlerde analiz eden Takvim.com.tr, umut verip kazanamayan bu ikilinini koltuk sevdasına da dikkat çekmiş, hem CHP tabanından hem de Fenerbahçe tribünlerden yükselen 'istifa' seslerini gündeme getirmişti.

Fenerbahçe taraftarları ise "Fotoğrafa iki saniye bakınca otomatik olarak kaybediyorsun" yorumları yapmıştı.

Şu detayı da atlamamak gerek...

Fotoğrafta: CHP'li Aykut Erdoğdu'nun paylaşımı

CHP'NİN ALİ KOÇ SEVİNCİ: "TAYYİP ERDOĞAN KAYBETTİ" DEMİŞLERDİ

CHP, Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başına geçmesini "Fenerbahçe Kongresini Tayyip Erdoğan kaybetti" sözleriyle kutlamıştı.