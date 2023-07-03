Haberler Fenerbahçe "Arda Güler’i istiyoruz"

"Arda Güler’i istiyoruz"

Barcelona Başkanı Laporta, “Arda çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz onu uzun süredir takip ediyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
"Arda Güler’i istiyoruz"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'i istediklerini açıkladı... İspanyol basınına konuşan Laporta, "Arda Güler çok genç bir oyuncu. İzleme ekibimiz, onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüpler Arda Güler'i istiyor. Fenerbahçe ile görüşüyoruz" dedi. Bilindiği gibi Barcelona sportif direktörü Deco, geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve hem Arda Güler'in ailesiyle hem de Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirmişti. İspanyol basını, bu görüşmenin olumlu geçtiğini ve Barça'nın Arda Güler için Fenerbahçe'yle prensipte anlaştığını iddia etti. Arda önümüzdeki sezon F.Bahçe'de oynayacak.

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