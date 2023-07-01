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Barcelona Arda'ya geldi

Barcelona sportif direktörü Deco, Arda için F.Bahçe’yle masaya oturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Barcelona Arda'ya geldi
Arda Güler'i kaptırmak istemeyen Barcelona, sportif direktörü Deco'yu İstanbul'a gönderdi. Dün Fenerbahçe yönetimiyle görüşen Deco, bonservisin yarısını bu sene kalanını 2024'te ödemeyi teklif etti, Arda'nın 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdi. Sarı-lacivertliler, henüz Barça'nın teklifine yanıt vermedi. Barcelona Başkanı Laporta da, "Arda Güler çok yetenekli bir futbolcu. Transfer etmek için çalışıyoruz. Scout ekibimiz uzun zamandır Arda'yı takip ediyor. Deco'nun da bu konuda değerli fikirleri var. Bu transferi gelecek sezon için bitirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
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