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Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko ile sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Boşnak forvetin ardından bir golcüyü daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2023 Cumartesi 18:24
Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kupa hasretine son verdi.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Yeni sezonda da ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers forması giyen İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ise dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen yıldız futbolcu Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada golcü futbolcunun yıllık 4.2 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko sonrası bir golcü takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

SERDAR DURSUN'UN YERİNE UMUT NAYİR

Serdar Dursun'la yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Bonservisi Eyüpspor'da olan ve sezonu Ümraniyespor'da geçiren Umut Nayir, bu sezon da Süper Lig'de boy gösterecek.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Kulaksız, "Umut Nayir projesi Murat Özkaya'nın projesiydi. Makul bir ücrete bonservisini aldık. Hedefimiz Umut'u Eyüpspor'da oynatmaktı. Umut, geçen sezon Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Biz de Ümraniyespor'a kiraladık.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Bize söylediği kariyer hedeflerini bu sene gerçekleştirdi. Bizim adımıza üzücü olsa da kendisi adına doğru bir tercih yaptığını performansıyla gösterdi. Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Umut Nayir geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıktı.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Milli futbolcu, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Umut'un Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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