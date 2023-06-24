Fenerbahçe'ye Dzeko'dan sonra bir golcü daha! Resmi açıklama geldi

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kupa hasretine son verdi.
Yeni sezonda da ligi zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Kanarya, transferde gaza bastı.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Glasgow Rangers forması giyen İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent sonrası ise dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.
Sarı-lacivertliler, Inter forması giyen yıldız futbolcu Edin Dzeko ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada golcü futbolcunun yıllık 4.2 milyon Euro maaş alacağı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Edin Dzeko sonrası bir golcü takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.
SERDAR DURSUN'UN YERİNE UMUT NAYİR
Serdar Dursun'la yol ayrımına gidecek olan sarı lacivertliler, Türk golcü kontenjanını sezonun flaş ismi Umut Nayir'le doldurmak istiyor.
Bonservisi Eyüpspor'da olan ve sezonu Ümraniyespor'da geçiren Umut Nayir, bu sezon da Süper Lig'de boy gösterecek.
Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselme şansının sona ermesiyle oyuncunun yeni adresi merak konusu olmuştu.
Galatasaray'ın da ilgisi bulunan Umut Nayir'le ilgili Eyüpspor cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. Kulüp asbaşkanı
Fatih Kulaksız, Hürriyet'e verdiği röportajda Umut Nayir için Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade etti.
Kulaksız, "Umut Nayir projesi Murat Özkaya'nın projesiydi. Makul bir ücrete bonservisini aldık. Hedefimiz Umut'u Eyüpspor'da oynatmaktı. Umut, geçen sezon Süper Lig'de oynamak istediğini söyledi. Biz de Ümraniyespor'a kiraladık.
Bize söylediği kariyer hedeflerini bu sene gerçekleştirdi. Bizim adımıza üzücü olsa da kendisi adına doğru bir tercih yaptığını performansıyla gösterdi. Bu konuda öncelik hakkı Fenerbahçe'nin.
Başkanımız Fenerbahçe'den bir yönetim kurulu üyesiyle görüşüyor. Bir gelişme olursa yakın zamanda duyururuz. Onaylandığı takdirde Umut Nayir bonservisiyle gidecek. Henüz rakamsal olarak netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.
Umut Nayir geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maça çıktı.
Milli futbolcu, 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Umut'un Eyüpspor ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
29 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.