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Fenerbahçe'den PFDK kararına flaş tepki!

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'nın verdiği cezaya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 21:34
Fenerbahçe'den PFDK kararına flaş tepki!

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasında yaşanan saha olayları nedeniyle verilen cezaya tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın 11 Haziran 2023 tarihinde Medipol Başakşehir ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasında kulübümüz, Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir.

PFDK tarafından 'Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle ise de kulübümüzün 84 bin TL ve 237 bin 500 TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.'

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tüm süreçleri (güvenlik-operasyon-tribün organizasyonları) yine TFF tarafından yönetilen final organizasyonunda, kulübümüze sorumluluk atfedilerek cezalandırılması tamamen mantık dışı keyfi bir karardır. Rakiplerimizin maçlarında kötü söz ve tezahüratları görmezden gelen, hiçbir ceza tayinine yer vermeyen TFF ve ilgili kurumlarının, söz konusu Fenerbahçe olduğunda mantık dışı, keyfi kararlara imza attığı gerçeğine bir kez daha şahit olduk.

TFF'nin ilgili kurumunun verilen bu mantık dışı kararlardan derhal dönmesi gerektiğini vurgulamak isteriz" denildi.

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