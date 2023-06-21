Haberler Fenerbahçe Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler belirsizliği sürüyor. Arda'yı Avrupa'nın dev kulüplerine kaptırmak istemeyen yönetim genç yıldızla görüşme gerçekleştirecek. Sarı lacivertliler oyuncuyu 1 yıl daha takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. Ancak milli futbolcunun planı başka. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:11
Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Kanarya, Arda'yı kalması için ikna çalışmalarını sürdürse de genç yıldızın planı başka...

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Başarılı on numaranın adı PSG, B.Dortmund, Barcelona gibi kulüplerle anılıyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Arda'nın 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Sabah'ın haberine göre genç yıldız yol haritasını çizerken eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi örnek alıyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Sarı-lacivertlilerden serbest kalma maddesiyle 18 milyon Euro'ya 2022 yazında Napoli'ye giden Güney Koreli stoper, değerine değer kattı.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

BAŞKAN KOÇ 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

26 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterdi.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Şimdi Bayern Münih'e 60 milyon Euro'ya transfer olması gündemde.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Arda da öncelikle Avrupa'nın dev kulüplerini tercih etmeyi düşünmüyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Genç futbolcu oynayabileceği ara bir takımda yıldızını parlatmayı istiyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Futbolcu, daha sonra üst düzey bir kulübe geçmeyi planlıyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Bu aşamada ise kendisiyle ilgilenen Ajax ve Benfica 1 adım önde duruyor.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Arda'nın ailesi de oğullarının, kariyerine Avrupa'da devam etmesinden yana.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Başkan Ali Koç ise dün forma lansmanında 18'lik yıldız ile 1 saatlik görüşme yaptı.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Koç, Neden kalması gerektiğini anlattı.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Ardından da ikili, bugün saat 13.00'e randevulaştı.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

GOLDEN BOY'A ADAY

Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.

Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003'ten bu yana verilen ödül için milli futbolcu, 78. sırada yer aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Moura...
F.Bahçe'den sürpriz transfer! 5 yıllık...
Son dakika memur ve emekli zammı!
"Çok tecrübe kazandım"
"Avrupa'ya gitmek benim için bir hayaldi"
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı Arda Güler F.Bahçe'de kalacak mı? İşte planı 12:11
Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transferde dev kapışma! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 11:55
Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... Saka'dan anlamlı hareket! Depremzedelere... 11:41
Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... Okan Buruk'tan Barış Alper kararı! Transferi... 11:38
Süper Lig'in iki devi yıldız isim için karşı karşıya! Süper Lig'in iki devi yıldız isim için karşı karşıya! 10:16
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Moura... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Moura... 10:27
Daha Eski
G.Saray'dan orta saha bombası! Ada'dan geliyor G.Saray'dan orta saha bombası! Ada'dan geliyor 10:31
Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı Kante'nin yeni takımı resmen açıklandı 10:35
Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! Göztepe'den Fırtına'nın orta sahasına kanca! 10:41
G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." G.Saraylı yöneticiden Icardi açıklaması! "Transferi olmazsa..." 10:55
Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi Çarpıcı gelişme! G.Saray'a satıldığı iddia edildi 10:57
Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası Bodrumspor'dan Gökdeniz bombası 11:19