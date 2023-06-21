Arda Güler Fenerbahçe'de kalacak mı? İşte genç oyuncunun planı

Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
Milli Takım formasıyla Galler'e attığı muhteşem füzeyle maça damga vuran ve Ay-Yıldızlılar'ın tarihinde gol atan en genç oyuncu olan Arda Güler (18 yıl, 114 gün), kalitesini bir kez daha ortaya koydu.
Arda'nın 17.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor.
Sabah'ın haberine göre genç yıldız yol haritasını çizerken eski Fenerbahçeli Kim Min-jae'yi örnek alıyor.
Sarı-lacivertlilerden serbest kalma maddesiyle 18 milyon Euro'ya 2022 yazında Napoli'ye giden Güney Koreli stoper, değerine değer kattı.
BAŞKAN KOÇ 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
26 yaşındaki oyuncu, kendisini gösterdi.
Şimdi Bayern Münih'e 60 milyon Euro'ya transfer olması gündemde.
Genç futbolcu oynayabileceği ara bir takımda yıldızını parlatmayı istiyor.
Futbolcu, daha sonra üst düzey bir kulübe geçmeyi planlıyor.
Bu aşamada ise kendisiyle ilgilenen Ajax ve Benfica 1 adım önde duruyor.
Başkan Ali Koç ise dün forma lansmanında 18'lik yıldız ile 1 saatlik görüşme yaptı.
Koç, Neden kalması gerektiğini anlattı.
Ardından da ikili, bugün saat 13.00'e randevulaştı.
GOLDEN BOY'A ADAY
Arda Güler, Avrupa'da yılın en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.
İtalya'da yayın yapan Tuttosport tarafından 2003'ten bu yana verilen ödül için milli futbolcu, 78. sırada yer aldı.
100 kişilik listenin ilk sırasının sahibi Bayern Münih'ten 20 yaşındaki Jamal Musiala oldu.