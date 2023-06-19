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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gökhan Gönül futbolu bıraktı

A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gökhan Gönül, futbolu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 14:33
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Gökhan Gönül futbolu bıraktı

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle…" ifadelerine yer verdi.

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