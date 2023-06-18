Gerginlik çıktı

Ali Koç genel kurulda konuşma yaparken, üyelerden, "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" diye tezahüratlar geldi. Ardından da üyeler arasında kavga çıktı. Salonda yaşanan bu gerginlik dakikalarca sürdü ve kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla yatıştırıldı. Olaylara sebebiyet veren üyeler salon dışına çıkarıldı. Yaşananların ardından genel kurula 15 dakika ara verildi.
AliKoç genel kurulda konuşma yaparken, üyelerden, "Söylesene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" diye tezahüratlar geldi. Ardından da üyeler arasında kavga çıktı. Salonda yaşanan bu gerginlik dakikalarca sürdü ve kavga güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle zorla yatıştırıldı. Olaylara sebebiyet veren üyeler salon dışına çıkarıldı. Yaşananların ardından genel kurula 15 dakika ara verildi.