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Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerin transfer listesinde yer alan Becao ile ilgili ise flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İtalyan devinin de devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 22:00
Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, savunma hattına takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Kanarya, bir süredir görüştüğü isim için kötü haber aldı.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Bir İtalyan dev transferde sarı-lacivertlilere rakip oldu.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

İŞTE O İSİM!

Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmayı düşünen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Oyuncu ile anlaşma sağlayan Kanarya, transferi noktalamak için Udinese ile pazarlık masasına oturdu.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

İtalyan ekibi pazarlığı 10 milyon eurodan açarken, Fenerbahçe ise 6 milyon eurodan masaya oturmuştu.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

İki ekibin arasındaki fark kapanmaya başlamışken transfere sürpriz bir rakip geldi.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

İTALYAN DEVİ KANARYA'YA RAKİP OLDU!

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Inter, Becao'yu kadrosuna katmak için harekata başladı.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

De Vrij ile yollarını ayıracak olan Milano ekibi, savunmaya takviye yapmak istiyor.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Inter, transferi tamamlamak için oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Fenerbahçe dışında Lazio ve Napoli'nin de istediği ismin tercihi merak konusu.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

En fazla 8 milyon euroya kadar düşen Udinese, Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk teklifini reddetti.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Ayrıca sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun isteklerini yerine getirmişti.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Ancak Becao gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

27 yaşındaki stoper bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Sambacı oyuncu bu maçlarda 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.

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