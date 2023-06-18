Fenerbahçe'ye Rodrigo Becao transferinde dev rakip!

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile noktalayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, savunma hattına takviye yapmak istiyor.
Kanarya, bir süredir görüştüğü isim için kötü haber aldı.
Bir İtalyan dev transferde sarı-lacivertlilere rakip oldu.
İŞTE O İSİM!
Udinese'de forma giyen Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmayı düşünen Fenerbahçe, çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İtalyan ekibi pazarlığı 10 milyon eurodan açarken, Fenerbahçe ise 6 milyon eurodan masaya oturmuştu.
İki ekibin arasındaki fark kapanmaya başlamışken transfere sürpriz bir rakip geldi.
İTALYAN DEVİ KANARYA'YA RAKİP OLDU!
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre Inter, Becao'yu kadrosuna katmak için harekata başladı.
Inter, transferi tamamlamak için oyuncunun menajeri ile temasa geçti.
Fenerbahçe dışında Lazio ve Napoli'nin de istediği ismin tercihi merak konusu.
En fazla 8 milyon euroya kadar düşen Udinese, Fenerbahçe'nin 6 milyon euroluk teklifini reddetti.
Ayrıca sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncunun isteklerini yerine getirmişti.
Ancak Becao gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.
19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.
1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
27 yaşındaki stoper bu sezon ligde 28 maça çıktı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.
Sambacı oyuncu bu maçlarda 11 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.