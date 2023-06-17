Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | İtalyan basını Fenerbahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını Fenerbahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için kollar sıvandı. Sarı lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sağ kanada takviye yapmak isteyen Kanarya'da, İtalyan basınından taraftarları heyecanlandıran haberler geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Sarı-lacivertli kurmaylar, kadroda önemli değişiklikler yapacak.

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Sarı-Lacivertliler Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini için transfer girişimlerine başlamıştı.

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Ancak; Orsolini'nin Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Bu bakımdan Bologna gelir elde etmek için oyuncusunu bir şekilde elden çıkarmak zorunda.

TRANSFER HABERİ | İtalyan basını F.Bahçe'nin teklifini yazdı! İşte o rakam

Fenerbahçe ile Bologna arasında görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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