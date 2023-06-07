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Tudor’un koltuğu Jesus’a

Marsilya’da Hırvat teknik direktör ile yollar ayrıldıktan sonra yeni adayın Jesus olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Tudor’un koltuğu Jesus’a

Kanarya'da gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmişken, Fransız basınından ilginç bir iddia geldi. Marsilya'da teknik direktör İgor Tudor ile yollar ayrılmıştı. Çıkan haberbere göre, Fransız temsilcisi takımı gelecek sezon Jorge Jesus'a emanet etmeyi planlıyor. Haberde deneyimli çalıştırıcının sezon bitiminde Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Marsilya'nın başına geçeceği bilgisi verildi. Jesus için özel bir transfer bütçesi ayrıldığı da kaydedildi. Portekizli çalıştırıcıya Brezilya'dan da teklifler geliyor. Sezon sonunda kararını verecek.

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