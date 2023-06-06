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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de 2018 yılında başkanlığa seçilen Ali Koç'a tepkiler büyüyor. Sarı-lacivertlilerde taraftarlar, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi öncesi stat ve tesislere giderek tepki gösterdi. Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 11:59
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetime de tepkiler büyüdü.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Tüm bu olaylar sonrası flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

BAĞLAR KOPTU

Fenerbahçe taraftarı ile Başkan Ali Koç arasındaki bağ tamamen koptu…

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Koç'un görev yaptığı 5 yılda şampiyonluk hedefinin uzağında kalınması, son olarak Galatasaray'a hem Kadıköy'de hem de Seyrantepe'de gol atamadan 3-0 mağlup olunması isyanın şiddetini artırdı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Sosyal medyada tepkilerini gösterip hızını alamayan futbolseverler, derbinin bitiş düdüğünü beklemeden soluğu Ülker Stadyumu ve Samandıra Tesisleri'nde aldı. Burada Başkan Ali Koç'a istifa çağrısı yapıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

YUMURTA VE SOĞAN ATTILAR

'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunan sarılacivertli taraftarlar, Samandıra Tesisleri'nden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin' tezahüratları ile ortalığı inleten Fenerbahçeliler, daha sonra polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesislerden uzaklaştırıldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Ali Koç dönemi, F.Bahçe'nin ezeli rakiplerine karşı tüm üstünlüklerini kaybettiği başkanlık olarak kayıtlara geçti.

- Fenerbahçe, 42 yıl aradan sonra Galatasaray ile oynadığı 2 maçta gol atamadı.
- Galatasaray, 32 yılın ardından ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti.
- Ali Koç dört farklı kulübün (G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir) şampiyonluğunu gören ilk başkan oldu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

- Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 20 derbide 3 galibiyet alabildi.
- Fenerbahçe, 38 yıl sonra küme düşme tehlikesi yaşadı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

- Kanarya, son 31 yıldaki en kötü derecesini 2019-20 sezonunda ligi 7. sırada bitirerek aldı.
- 18 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

- Trabzonspor 23, G.Saray 21, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.
- 2020-21 sezonunda kulüp tarihinin sayıca transfer rekoru kırıldı (21 transfer) ama şampiyonluk yine de gelmedi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

- 2022-23 sezonunda kulüp tarihinin harcama rekoru kırıldı (43 milyon Euro) ancak yine de mutlu sona ulaşılamadı.
- Şenol Güneş, Süper Lig'deki ilk Kadıköy galibiyetini bu sezon elde etti.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Sabah'ın haberine göre; taraftarlar, Ali Koç'a tepkilerini gösterirken eski Başkan Aziz Yıldırım'ı da unutmadı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

AZİZ YILDIRIM GÜNDEM OLDU

Ali Koç'a tarihi farkla kaybeden ve 20 yıl yürüttüğü başkanlığı devreden Aziz Yıldırım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre gündem oldu.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

BABALAR EVLATLARINA KÜSMEZLER, GERİ DÖN!

Taraftarlar, "Bu saatten sonra Aziz Yıldırım ne derse o. İster kendisi gelsin, isterse birini işaret etsin", "Babalar evlatlarına küsmez, geri dön başkan"

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

"Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon olamadı diye seçimi kaybetti, Koç 5 yılda şampiyon olamadı. Utanıp istifa etmeli" yorumları yaptı.

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