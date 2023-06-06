Fenerbahçe'de flaş gelişme! Aziz Yıldırım...

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor...
Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sular durulmuyor...
Sarı lacivertlilerin şampiyonluk hasreti devam ederken, yönetime de tepkiler büyüdü.
Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadı önünde toplanan taraftarlar, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.
Tüm bu olaylar sonrası flaş bir Aziz Yıldırım gelişmesi yaşandı. İşte tüm detaylar...
BAĞLAR KOPTU
Fenerbahçe taraftarı ile Başkan Ali Koç arasındaki bağ tamamen koptu…
Koç'un görev yaptığı 5 yılda şampiyonluk hedefinin uzağında kalınması, son olarak Galatasaray'a hem Kadıköy'de hem de Seyrantepe'de gol atamadan 3-0 mağlup olunması isyanın şiddetini artırdı.
Sosyal medyada tepkilerini gösterip hızını alamayan futbolseverler, derbinin bitiş düdüğünü beklemeden soluğu Ülker Stadyumu ve Samandıra Tesisleri'nde aldı. Burada Başkan Ali Koç'a istifa çağrısı yapıldı.
YUMURTA VE SOĞAN ATTILAR
'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunan sarılacivertli taraftarlar, Samandıra Tesisleri'nden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.
'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Feneri ne hale getirdin' tezahüratları ile ortalığı inleten Fenerbahçeliler, daha sonra polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesislerden uzaklaştırıldı.
Ali Koç dönemi, F.Bahçe'nin ezeli rakiplerine karşı tüm üstünlüklerini kaybettiği başkanlık olarak kayıtlara geçti.
- Fenerbahçe, 42 yıl aradan sonra Galatasaray ile oynadığı 2 maçta gol atamadı.
- Galatasaray, 32 yılın ardından ligde iki maçta da Fenerbahçe'yi mağlup etti.
- Ali Koç dört farklı kulübün (G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir) şampiyonluğunu gören ilk başkan oldu.
- Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 20 derbide 3 galibiyet alabildi.
- Fenerbahçe, 38 yıl sonra küme düşme tehlikesi yaşadı.
- Kanarya, son 31 yıldaki en kötü derecesini 2019-20 sezonunda ligi 7. sırada bitirerek aldı.
- 18 yıl sonra ilk kez bir sezonu derbi kazanamadan tamamladı.
- Trabzonspor 23, G.Saray 21, Beşiktaş 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.
- 2020-21 sezonunda kulüp tarihinin sayıca transfer rekoru kırıldı (21 transfer) ama şampiyonluk yine de gelmedi.
- 2022-23 sezonunda kulüp tarihinin harcama rekoru kırıldı (43 milyon Euro) ancak yine de mutlu sona ulaşılamadı.
- Şenol Güneş, Süper Lig'deki ilk Kadıköy galibiyetini bu sezon elde etti.
Sabah'ın haberine göre; taraftarlar, Ali Koç'a tepkilerini gösterirken eski Başkan Aziz Yıldırım'ı da unutmadı.
AZİZ YILDIRIM GÜNDEM OLDU
Ali Koç'a tarihi farkla kaybeden ve 20 yıl yürüttüğü başkanlığı devreden Aziz Yıldırım, sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde uzun süre gündem oldu.
BABALAR EVLATLARINA KÜSMEZLER, GERİ DÖN!
Taraftarlar, "Bu saatten sonra Aziz Yıldırım ne derse o. İster kendisi gelsin, isterse birini işaret etsin", "Babalar evlatlarına küsmez, geri dön başkan"
"Aziz Yıldırım 4 sene şampiyon olamadı diye seçimi kaybetti, Koç 5 yılda şampiyon olamadı. Utanıp istifa etmeli" yorumları yaptı.