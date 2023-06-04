Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Jorge Jesus'tan flaş hamle!

Fenerbahçe, Spor Toto Spor Süper Lig'in 37. haftasında oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 kaybetti.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus bu sezon takımının başında her iki maçta da sarı-kırmızılılara aynı sonuçla mağlup oldu.
HIDDINK'TEN SONRA BİR İLK!
Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.
BASIN TOPLANTISINA KATILMADI!
Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Jorge Jesus'un Galatasaray maçının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılmayacağı açıklandı.