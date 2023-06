FENERBAHÇE HABERLERİ - Diego Rossi'ye milli davet!

Uruguay Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın, 14 Haziran'da Nikaragua ve 21 Haziran'da Küba'yla oynanacak hazırlık maçları için belirlediği 31 kişilik aday kadro açıklandı.

Kadroya Fenerbahçe'nin futbolcusu Diego Rossi de davet edildi. Sarı-lacivertli kulüpten bu sezon başında Atletico Mineiro'ya transfer olan Mauricio Lemos da Bielsa tarafından aday kadroya çağrıldı.

Milli formayı ilk kez Mart 2022'de sırtına geçiren Rossi, Uruguay Milli Takımı'nda 5 kez forma giyerken, 1 gol kaydetti.

