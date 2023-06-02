İrfan Can dönüyor

Sarı lacivertli takımın Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat sezonu sonu İzmir ekibine geri dönecek gibi. F.Bahçe'nin Göztepe ile oyuncunun bonservisi üzerine yaptığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Göztepe'nin de İrfan için istediği ücrette indirime yanaşmadığı kaydedildi.
Sarı lacivertli takımın Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat sezonu sonu İzmir ekibine geri dönecek gibi. F.Bahçe'nin Göztepe ile oyuncunun bonservisi üzerine yaptığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadığı belirtildi. Göztepe'nin de İrfan için istediği ücrette indirime yanaşmadığı kaydedildi.