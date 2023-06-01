Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin yeni hocasını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 23:04
Mert Kılıç
Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından çok konuşulan bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sarı-lacivertliler, kariyerinde çok sayıda kupa kazanan ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Kanarya, 68 yaşındaki çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynanan yarı final rövanş maçının ardından A Spor'a yaptığı açıklamada ise "Lig henüz bitmedi. "Bu konu lig bittikten sonra konuşulacak bir konu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertlilerle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

VINCENZO MONTELLA FENERBAHÇE'YE YAKIN

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı gündemine aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Sportitalia'da yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcının sarı-lacivertli kulübe yakın olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da geçtiğimiz günlerde Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

"MONTELLA KALMAZSA DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Sancak, "Montella ile geçtiğimiz günlerde oturup konuştuk ve sezonu bitirdikten sonra görüşmeyi kararlaştırdık. Kalmazsa yurt dışına gidecektir diye tahmin ediyorum çünkü ailesini çok özlüyor. Kalmasını arzu ederiz. Kalırsa kalır, kalmazsa da dünyanın sonu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

Vincenzo Montella, bu sezon Adana Demirspor ile Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim

48 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Akdeniz ekibiyle 1.88 puan ortalaması tutturdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç...
Zaha transferinde sıcak gelişme!
AYT çıkmış sorular ve çözümleri PDF
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim Yeni hocayı açıkladılar! İşte Jesus'un yerine gelecek isim 23:04
Tudor Marsilya'dan ayrılacağını açıkladı! Tudor Marsilya'dan ayrılacağını açıkladı! 22:19
Trabzonspor'dan taraftara Hamsik çağrısı! Trabzonspor'dan taraftara Hamsik çağrısı! 22:09
Sultanlar Sırbistan'a şans tanımadı! Sultanlar Sırbistan'a şans tanımadı! 21:53
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş davet! Özbek ve Koç... 20:33
G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! G.Saray'ı deviren Türk Telekom yarı finalde! 20:02
Daha Eski
Zaha transferinde sıcak gelişme! Zaha transferinde sıcak gelişme! 19:43
Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! Spalletti Serie A'da yılın teknik direktörü seçildi! 19:36
Türkiye - Sırbistan | CANLI Türkiye - Sırbistan | CANLI 19:30
Fırtına yıldız isme veda etti! Fırtına yıldız isme veda etti! 19:22
Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! Gomis'in yerine dünya yıldızı golcü! 18:50
Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! Hakan Reçber'den altın madalya başarısı! 18:42