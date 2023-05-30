Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kalan lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kalan lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk transferine resmiyet kazandırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Kent'in Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı aktarıldı.
Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao için de girişimlerini sürdürüyor.
Eksik görülen mevkiler güçlendirmek için arayışlarına devam eden Kanarya'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe, 2022/2023 sezonunun sona ermesinin ardından çok sayıda futbolcuyla yollarını ayıracak.
Yeni sezonda yola devam edilmeyecek isimlerle de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
CRUZ AZUL GUSTAVO HENRIQUE'Yİ İSTİYOR
ESPN Meksika muhabiri Mac Resendiz, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kiraladığı ve kadroda düşünmediği Gustavo Henrique'ye Cruz Azul'un talip olduğunu açıkladı.
YÖNETİM TRANSFERİ DOĞRULADI
Resendiz, Cruz Azul'lu yöneticilerin kendisine Brezilyalı stoperle ilgilendiklerini doğruladığını aktardı.
29 yaşındaki savunma oyuncunun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ve sezon sonunda bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüşmüştü.
Gustavo Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı.
Tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 2.4 milyon Euro.
İşte o haber...