Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezonun bitmesine kısa bir süre kala gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler, bekleneni veremeyen birçok isimle de sezonun sona ermesiyle birlikte vedalaşacak. ESPN Meksika muhabiri Mac Resendiz, sarı-lacivertlilerin takımda düşünmediği futbolcuya talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 11:39
Mert Kılıç
Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de bitime sayılı haftalar kalan lider Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Sarı-lacivertlilerde sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız verildi.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, ilk transferine resmiyet kazandırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Fenerbahçe, son olarak Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Kent'in Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon Euro kazanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Ryan Kent takviyesiyle yaz transfer dönemine giriş yapması beklenen sarı-lacivertliler, Wilfried Zaha, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Eksik görülen mevkiler güçlendirmek için arayışlarına devam eden Kanarya'da yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Fenerbahçe, 2022/2023 sezonunun sona ermesinin ardından çok sayıda futbolcuyla yollarını ayıracak.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Yeni sezonda yola devam edilmeyecek isimlerle de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

CRUZ AZUL GUSTAVO HENRIQUE'Yİ İSTİYOR

ESPN Meksika muhabiri Mac Resendiz, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kiraladığı ve kadroda düşünmediği Gustavo Henrique'ye Cruz Azul'un talip olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

YÖNETİM TRANSFERİ DOĞRULADI

Resendiz, Cruz Azul'lu yöneticilerin kendisine Brezilyalı stoperle ilgilendiklerini doğruladığını aktardı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

29 yaşındaki savunma oyuncunun sözleşmesinde şartlı zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ve sezon sonunda bonservisiyle Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüşmüştü.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Gustavo Henrique, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 23 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'yi sevindiren ayrılık! Sosyal medya hesabından açıkladı

Tecrübeli futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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