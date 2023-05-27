Haberler Fenerbahçe Figo: Jesus başarılı

Figo: Jesus başarılı

Portekizli futbol efsanesi Luis Figo, vatandaşı Jorge Jesus’un  Fenerbahçe’de önemli işler başardığını söyledi. Figo “Jesus, ilk yılında Türkiye’de harika bir iş çıkardı. Onun için mutluyum. Fenerbahçe’nin  şampiyon olması zor görünüyor. Kupaya daha yakınlar” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Figo: Jesus başarılı
Portekizli futbol efsanesi Luis Figo, vatandaşı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de önemli işler başardığını söyledi. Figo "Jesus, ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor görünüyor. Kupaya daha yakınlar" dedi.
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