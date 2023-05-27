Figo: Jesus başarılı

Portekizli futbol efsanesi Luis Figo, vatandaşı Jorge Jesus’un Fenerbahçe’de önemli işler başardığını söyledi. Figo “Jesus, ilk yılında Türkiye’de harika bir iş çıkardı. Onun için mutluyum. Fenerbahçe’nin şampiyon olması zor görünüyor. Kupaya daha yakınlar” dedi.
Portekizli futbol efsanesi Luis Figo, vatandaşı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de önemli işler başardığını söyledi. Figo "Jesus, ilk yılında Türkiye'de harika bir iş çıkardı. Onun için mutluyum. Fenerbahçe'nin şampiyon olması zor görünüyor. Kupaya daha yakınlar" dedi.