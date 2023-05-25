FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi ve Joshua King kaydetti.
JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.
Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.
Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı.
Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti.
Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.
Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.
Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, bu karşılaşmada forma giyemedi.
Bu isimlerin yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.
Sivasspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle finale yükselen Fenerbahçe'de mücadele sonrası dikkat çeken bir hadise yaşandı.
Maçın bitiş düdüğünün çalması ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularının tribünleri selamlamasını istedi.
Ancak futbolcularının istediği gibi taraftarlara karşılık vermemesi üzerine Portekizli teknik adam sinirlendi ve tepki gösterdi.
Milliyet'in haberine göre; yaşananların ardından Jorge Jesus soyunma odasının yolunu tuttu.
VALENCIA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Bu sırada sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Enner Valencia, Jorge Jesus'a sarılarak teknik direktörüne sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.