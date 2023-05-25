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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, öğrencilerine tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Sarı-lacivertliler, 0-0'ın rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Michy Batshuayi ve Joshua King kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

JESUS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'ndaki müsabakada Trabzonspor maçında ilk 11'de başlattığı isimlerden Diego Rossi'yi yedek soyundurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Deneyimli çalıştırıcı, Rossi'nin yerine Sivas'ta oynanan yarı final ilk mücadelesinde de görev alan ve iki maçlık kırmızı kart cezası biten İrfan Can Kahveci'ye 11'de yer verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendiren Jesus, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres'i oynattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Orta ikilide Willian Arao ve Miha Zajc'a forma veren Portekizli çalıştırıcı, kanatları ise Arda Güler ile İrfan Can Kahveci'ye emanet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise Enner Valencia ve Michy Batshuayi'yi görevlendirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi'nin yanı sıra Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Serdar Dursun, Joao Pedro, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Jorge Jesus, lig maçında görev alan Emre Mor'u ise bu karşılaşmada tercih etmedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique, bu karşılaşmada forma giyemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Bu isimlerin yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Nazım Sangare de teknik heyet tercihiyle kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Sivasspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle finale yükselen Fenerbahçe'de mücadele sonrası dikkat çeken bir hadise yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Maçın bitiş düdüğünün çalması ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, futbolcularının tribünleri selamlamasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Ancak futbolcularının istediği gibi taraftarlara karşılık vermemesi üzerine Portekizli teknik adam sinirlendi ve tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

Milliyet'in haberine göre; yaşananların ardından Jorge Jesus soyunma odasının yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan futbolculara şok tepki! Direkt soyunma odasına gitti

VALENCIA SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada sarı-lacivertli ekibin yıldız ismi Enner Valencia, Jorge Jesus'a sarılarak teknik direktörüne sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

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