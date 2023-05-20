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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup ettiği maçta golünü atan Enner Valencia, Diagne'nin o rekoruna çok yaklaştı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 09:26
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı esiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Yıldız futbolcu, son olarak Trabzonspor maçında kaydettiği golle 28'e ulaştı. Ekvadorlu forvet böylece, kulübün efsane ismi Alex de Souza'yı yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

33 yaşındaki forvet, 2 gol daha atarsa Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu' rekorunu egale edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Valencia, 3 defa daha rakip ağları sarsarsa rekorun tek sahibi olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

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