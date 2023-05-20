FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'nın yeni hedefi Mbaye Diagne!

Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı esiyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de Enner Valencia rüzgarı esiyor.
Yıldız futbolcu, son olarak Trabzonspor maçında kaydettiği golle 28'e ulaştı. Ekvadorlu forvet böylece, kulübün efsane ismi Alex de Souza'yı yakaladı.
33 yaşındaki forvet, 2 gol daha atarsa Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin 'Bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu' rekorunu egale edecek.
Valencia, 3 defa daha rakip ağları sarsarsa rekorun tek sahibi olacak.
ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı.
Ardından CS Emelec'e transfer oldu. Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.