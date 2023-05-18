İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor.
Ligde bitime sayılı hafta kala hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.
Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanırken, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hızlandı.
Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı transferler merak konusu olurken, ligin diğer takımları da kadrolarında önemli değişikliklere imza atacak.
Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.
Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için de girişimlerini sürdürüyor.
Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirecek.
Takımı Ömer Erdoğan'a emanet eden Alanyaspor ise 2023/2024 sezonunda üst sıraları zorlayacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Süper Lig ekiplerinde yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ, FENERBAÇE VE ALANYASPOR ORIGI'NİN PEŞİNDE!
Calciomercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı.
28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.