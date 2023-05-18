Haberler Fenerbahçe İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunun bitimine kısa bir süre kala yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı transfer hamleleri merak edilirken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor, Milan forması giyen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 09:23
Mert Kılıç
İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tam gaz devam ediyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Ligde bitime sayılı hafta kala hem şampiyonluk hem de küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanırken, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hızlandı.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Başta dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yapacağı transferler merak konusu olurken, ligin diğer takımları da kadrolarında önemli değişikliklere imza atacak.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Glasgow Rangers forması giyen Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Hırvat kaleci Dominik Livakovic için de girişimlerini sürdürüyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirecek.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Takımı Ömer Erdoğan'a emanet eden Alanyaspor ise 2023/2024 sezonunda üst sıraları zorlayacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Süper Lig ekiplerinde yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

BEŞİKTAŞ, FENERBAÇE VE ALANYASPOR ORIGI'NİN PEŞİNDE!

Calciomercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

İtalyanlardan bomba iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Alanyaspor Milan'ın yıldızını istiyor

Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.

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