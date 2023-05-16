FENERBAHÇE HABERLERİ - Manchester City'nin yıldızından şok Jesus sözleri: Hayallerimi yıktı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası çok konuşulan bir hamleye imza atmıştı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası çok konuşulan bir hamleye imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezona Jesus yönetiminde fırtına gibi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mest etmişti.
Ligde bir süre liderlik koltuğuna oturan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde de son 16 turuna kalma başarısını gösterdi.
Bir süre yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de 2022 Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçta sahasında Giresunspor'a mağlup olan sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da sürdü.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda eşleştiği Sevilla'ya elenerek turnuvaya veda etti.
Sarı-lacivertlilerde alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
Sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının ardından yaptığı açıklamalar gündeme damga vurmuştu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDIM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de havalar çok soğuk ve uyum sağlama konusunda çok zorlandım." ifadelerini kullandı.
"KONTRATIMIN MAYIS AYINDA BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"
Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi bu açıklamaları sorulan Jesus, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bu hiç kimse için yeni bir durum değil. Dolayısıyla bununla ilgili söylenecek başka bir durum yok." yanıtını verdi.
"ALİ KOÇ KALIRSA KALIRIM"
Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili son olarak Ankaragücü maçı sonrası konuşan Jorge Jesus, "Ben kontratlarımı sezon sonunda konuşurum. Ama şunu söyleyebilirim eğer kalacaksam bu Ali Koç ile birlikte olur. Başkan kalırsa ben de kalırım. O yoksa giderim" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de son olarak Giresunspor karşısında alınan beraberlik sonrası Başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.
İkilinin isteksiz futbol ve taraftarın tepkisine neden olan oyuncu değişikliklerini konuştuğu belirtildi.
BERNARDO SILVA'DAN JESUS'A ŞOK SÖZLER!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un geleceği belirsizliğini korurken, Benfica'da kısa süre Portekizli teknik adamla çalışan ve kariyerini Manchester City'de sürdüren yıldız futbolcu Bernardo Silva, Jorge Jesus ile ilgili gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.
Fransız basınına konuşan Portekizli yıldız, Jesus ile ilgili şok ifadeler kullandı.
İngiliz ekibiyle Devler Arenası'nda final için gün sayan 28 yaşındaki on numara, "Hayalim hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olmadı.
Çocukluğumdan beri en büyük hayalim, Benfica için oynamaktı ama bunu sadece üç maç gerçekleştirebildim.
"JESUS BENİ YEDEKLERDE BİLE GÖRMEK İSTEDİ"
Jorge Jesus beni yedeklerde bile görmek istemedi ve Benfica'dan ayrılmak hayatımda aldığım en zorlu karardı" diye konuştu.
Benfica'dan ayrıldıktan sonra Monaco'ya transfer olan Bernardo Silva, Fransız ekibinde yıldızı partlattıktan sonra 2017 yılında 50 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.
İngiliz devindeki altıncı sezonunu geçiren Portekizli yıldız, bu sezon 51 maçta görev aldı.
28 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 7 asistlik performansıyla 12 gole direkt katkıda bulundu.
Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 80 milyon Euro.