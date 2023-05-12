Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin Augsburg'da kiralık olarak forma giyen futbolcusu Mergim Berisha'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanan Augsburg'un futbolcuyla ilgili yeni bir plan içerisinde olduğunu yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 18:11
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Mergim Berisha beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Sarı-lacivertli takımla çıktığı 32 maçta yalnızca 8 gol atabilen Alman forvet, bu sezon ülkesinin Augsburg takımına kiralanmıştı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Burada yeniden çıkışa geçen Berisha, şimdiye kadar 21 maça çıkıp 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansıyla Alman Milli Takımı'na da seçildi.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Öte yandan Alman golcü ile ilgili Augsburg cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Alman basını, Bundesliga ekibinin futbolcuyla ilgili planını yazdı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Kicker'ın haberine göre Augsburg, Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Bununla birlikte 25 yaşındaki oyuncu muhtemelen önümüzdeki sezon Augsburg forması giymeyecek.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Haberde Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Kulübün 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Berisha'nın da kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediği kaydedildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu, MHK'deki skandalın konuşmalarını açıkladı! "Akıllı mı, zeki mi, aptal mı?"
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen spor paylaşımıyla ortalığı salladı! "Sağlam kafa sağlam vücutta..." diyen iki çocuk annesini gören bir daha baktı
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 7 futbolcu...
Bruma F.Bahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi flaş seyirci kararı!
F.Bahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi
HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI
KARİYER BASAMAKLARI SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Mayıs 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer... Özbek'ten Icardi açıklaması! Transfer... 17:18
Tahkim'den Bakasetas kararı! F.Bahçe maçında... Tahkim'den Bakasetas kararı! F.Bahçe maçında... 17:02
Beşiktaş ve G.Saray arasında dev transfer savaşı! Beşiktaş ve G.Saray arasında dev transfer savaşı! 16:32
Van Aanholt'tan transfer itirafı! Fatih Terim... Van Aanholt'tan transfer itirafı! Fatih Terim... 15:09
Beşiktaş Sabah FC maçına hazır Beşiktaş Sabah FC maçına hazır 15:03
F.Bahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi F.Bahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi 15:02
Daha Eski
G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor G.Saray'da İstanbulspor maçı hazırlıkları sürüyor 15:00
Bruma F.Bahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı Bruma F.Bahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı 14:53
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Tercihini yaptı F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Tercihini yaptı 14:22
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması! 14:02
Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? Sabah FC - Beşiktaş maçı saat kaçta? 13:44
Haaland'a büyük onur! Haaland'a büyük onur! 13:28