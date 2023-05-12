Fenerbahçe'ye piyango! Almanların Berisha planı belli oldu

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Mergim Berisha beklentilerin çok uzağında kalmıştı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından transfer ettiği Mergim Berisha beklentilerin çok uzağında kalmıştı.
Sarı-lacivertli takımla çıktığı 32 maçta yalnızca 8 gol atabilen Alman forvet, bu sezon ülkesinin Augsburg takımına kiralanmıştı.
Burada yeniden çıkışa geçen Berisha, şimdiye kadar 21 maça çıkıp 9 gol attı ve 4 asist yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, başarılı performansıyla Alman Milli Takımı'na da seçildi.
Berisha'nın 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Öte yandan Alman golcü ile ilgili Augsburg cephesinden yeni bir gelişme yaşandı.
Alman basını, Bundesliga ekibinin futbolcuyla ilgili planını yazdı.
Kicker'ın haberine göre Augsburg, Berisha'nın satın alma opsiyonunu kullanacak.
Bununla birlikte 25 yaşındaki oyuncu muhtemelen önümüzdeki sezon Augsburg forması giymeyecek.
Haberde Augsburg'un satın alma opsiyonunu kullandıktan sonra oyuncuyu başka bir takıma satabileceği belirtildi.
Kulübün 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklediği aktarıldı.
Berisha'nın da kariyerinde bir sonraki adımı atmak istediği kaydedildi.