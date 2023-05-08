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Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcusuyla sezon sonunda yollarını ayırıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:19
Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Giresunspor'un golüyse 68. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 68'e yükseltti.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Karadeniz ekibi ise puanını 28'e çıkardı.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara hız verildi.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, takımda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Teknik direktör Jorge Jesus'un durumununu belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de yapılacak pek çok takviyeyle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

VALENCIA AYRILIYOR

Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, sezon sonunda ayrılıyor.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ekvadorlu golcünün yeni adresi Güney Amerika oluyor.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran ve gol krallığında zirvede olan Enner Valencia'nın geleceği merak konusuydu.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu golcünün, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamadığı öğrenildi.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Haziranda Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak olan Enner Valencia'nın yeni durağı belli oldu.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

INTERNACIONAL'E İMZA ATIYOR

Brezilya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; Ekvadorlu golcü, Internacional ile sezon sonu için el sıkıştı ve yaz transfer döneminde imza atacak.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı.

Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Ekvadorlu yıldız, 31 gol ve 6 asistlik performansıyla 37 gole direkt katkıda bulundu.

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