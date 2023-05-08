Fenerbahçeli yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor deplasmanına konuk oldu.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.
Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.
Giresunspor'un golüyse 68. dakikada Riad Bajic'ten geldi.
Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 68'e yükseltti.
Karadeniz ekibi ise puanını 28'e çıkardı.
Giresunspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara hız verildi.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte yaz transfer dönemi için kollarını sıvayan sarı-lacivertliler, takımda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un durumununu belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de yapılacak pek çok takviyeyle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık gerçekleşiyor.
VALENCIA AYRILIYOR
Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia, sezon sonunda ayrılıyor.
Sarı-lacivertliler ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Ekvadorlu golcünün yeni adresi Güney Amerika oluyor.
Bu sezonki performansıyla Süper Lig'e damga vuran ve gol krallığında zirvede olan Enner Valencia'nın geleceği merak konusuydu.
FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADI
Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu golcünün, sarı-lacivertlilerle yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varamadığı öğrenildi.
Haziranda Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacak olan Enner Valencia'nın yeni durağı belli oldu.
INTERNACIONAL'E İMZA ATIYOR
Brezilya basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre; Ekvadorlu golcü, Internacional ile sezon sonu için el sıkıştı ve yaz transfer döneminde imza atacak.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı.
Ekvadorlu yıldız, 31 gol ve 6 asistlik performansıyla 37 gole direkt katkıda bulundu.
Ekvador Milli Takımı'nın formasını 77 kez terleten Valencia'nın milli takımda 38 golü bulunuyor.
33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.