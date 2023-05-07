Giresunspor Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 33. haftası oldukça heyecanlı bir maça sahne oluyor.

Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe, Giresunspor ile zorlu deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Sarı lacivertliler sahadan mutlak 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

Fenerbahçe: İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, İsmail, Mert, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

15 KARŞILAŞMADA 8 GALİBİYET

Çotanak Spor Komplesi'nde oynanan ve saat 19:00'da başlayan mücadelede mutlak 3 puan için sahada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son 5 lig karşılaşmasından galip ayrılarak zirve yarışını kızıştırdı. Sarı lacivertliler haftaya 67 puanla ikinci, 27 puanı bulunan Bitexen Giresunspor ise 16. sırada girdi.

Ligin ilk yarısında evinde 2-1 mağlup olduğu Giresun temsilcisi ile ligde daha önce 15 kez karşılaşan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 22 gol atıp 11 gol yedi. Sarı lacivertli ekip, Giresunspor ile ligde deplasmanda oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşarken, attığı 7 gole karşın kalesinde 4 gol gördü.