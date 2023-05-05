Ya tamam ya devam

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi dördüncü maçında bugün bir kez daha Olympiakos'u konuk edecek. 20.45'teki mücadele S Sport'tan ekranlara gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan üçüncü maçta sarı-lacivertli ekibi Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle yenen Yunan ekibi, seride 2-1 öne geçen taraf olmuştu. F.Bahçe Beko, bugün evinde kazanarak eşleşmeyi Pire'deki 5'inci maça taşımayı hedefliyor. Kanarya, salondan yenilgiyle ayrılırsa Olympiakos, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin olası 5'inci maçı 9 Mayıs Salı günü oynanacak.