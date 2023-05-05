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Ya tamam ya devam

Bugün 20.45'te Olympiakos'u konuk edecek F.Bahçe Beko, kazanarak seriyi Pire'ye taşımak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Ya tamam ya devam

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi dördüncü maçında bugün bir kez daha Olympiakos'u konuk edecek. 20.45'teki mücadele S Sport'tan ekranlara gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan üçüncü maçta sarı-lacivertli ekibi Sloukas'ın son saniye üçlüğüyle yenen Yunan ekibi, seride 2-1 öne geçen taraf olmuştu. F.Bahçe Beko, bugün evinde kazanarak eşleşmeyi Pire'deki 5'inci maça taşımayı hedefliyor. Kanarya, salondan yenilgiyle ayrılırsa Olympiakos, adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Serinin olası 5'inci maçı 9 Mayıs Salı günü oynanacak.

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