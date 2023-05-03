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Giresunspor - Fenerbahçe maçının biletl fiyatları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 18:16
Giresunspor - Fenerbahçe maçının biletl fiyatları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü oynanacak Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının ev sahibi ekibin tribünleri için 500 ile bin lira arasında, misafir takım tribünü için ise 650 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca, Giresunspor'un iç sahada 29. haftadaki Demir Grup Sivasspor veya 31. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakalarında "Giresunspor" logolu Passolig ile bilet alan taraftarlara, tribün biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı da aktarıldı.

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