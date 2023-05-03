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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci operasyonu! Özel uçakla...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:29 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:37
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci operasyonu! Özel uçakla...

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 67'ye yükselterek Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olması sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci operasyonu! Özel uçakla...

Fenerbahçe'de Sivasspor ile oynadığı maçın uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci şoku yaşandı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci operasyonu! Özel uçakla...

Yıldız futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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