Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci operasyonu! Özel uçakla...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu (2) ve Diego Rossi kaydetti.
Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 67'ye yükselterek Galatasaray'ın Beşiktaş'a mağlup olması sonrası zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi.
Fenerbahçe'de Sivasspor ile oynadığı maçın uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci şoku yaşandı.
Yıldız futbolcu, ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığı faul nedeniyle VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yıldız futbolcunun 2 maç men cezası aldığını açıkladı.
Kurulun Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu oynanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'yle ilgili kararını gece saatlerinde açıklamasıyla futbolcunun üzerindeki tedbir kalktı.
ÖZEL UÇAKLA SİVAS'A GELDİ
NTV Spor'un haberine göre; özel uçakla Sivas'a gelen İrfan Can Kahveci, teknik heyetin şans vermesi halinde bu akşam Demir Grup Sivasspor'a karşı forma giyebilecek.
GİRESUNSPOR VE TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
27 yaşındaki futbolcu cezasını Giresunspor ve Trabzonspor'a karşı çekecek.
İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıktı.
Milli futbolcu, 7 gol ve 5 asist kaydederek 12 gole direkt katkıda bulundu.
İrfan Can'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.