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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerin gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle birlikte umutları iyice artan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip ofansif bir takviye ile hücumdaki zenginliği artırmak istiyor. Gündeme gelen son isim ise Güney Amerika'dan. İşte detaylar... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 06:57
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Ayrıca Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun takviyeleri için ince eleyip sık dokuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle temasa da geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Kanarya için bir iddia da Şili'den geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

UD Chile takımının genç on numarası Lucas Assadi için anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Fenerbahçeli kurmaylar daha önce Polonya-Şili hazırlık maçında canlı olarak izlemişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

19 yaşındaki futbolcu için ilk temasın kurduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Şili basınında, F.Bahçe'nin Assadi'nin menajeri Lecler ve kulübü UD Chile ile görüşüp olumlu bir dönüş aldığı yazıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Assadi'nin piyasa değeri 1.8 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertliler'in gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Genç oyuncunun gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

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