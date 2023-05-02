FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı-lacivertlilerin gözü genç yıldızda! İşte hücumun yeni silahı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe, derbide çıkan sonuca da aynı oranda sevindi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe, derbide çıkan sonuca da aynı oranda sevindi.
Beşiktaş, dev derbide Galatasaray'ı yenmesi ile şampiyonluk yarışında Cimbom'a yaklaşan Fenerbahçe, sezon sonunda kupayı kaldırmak istiyor.
Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynayacağı Sivasspor mücadelesini de avantajlı skorla bitirmenin planlarını yapıyor.
Ayrıca Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun takviyeleri için ince eleyip sık dokuyor.
Listesini oluşturmaya başlayan sarı-lacivertliler, bazı isimlerle temasa da geçti.
Kanarya için bir iddia da Şili'den geldi.
UD Chile takımının genç on numarası Lucas Assadi için anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.
19 yaşındaki futbolcu için ilk temasın kurduğu belirtildi.
Şili basınında, F.Bahçe'nin Assadi'nin menajeri Lecler ve kulübü UD Chile ile görüşüp olumlu bir dönüş aldığı yazıldı.
Assadi'nin piyasa değeri 1.8 milyon euro.
Genç oyuncunun gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.
Bu sezon 8 maça çıkan Assadi, 2 gol kaydetti.
Asıl mevkisi 10 numara olan genç isim sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Şili Kupası'nda da bir maçta görev alan Assadi, 1 gol kaydetti.