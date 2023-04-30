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Fenerbahçe'de Valencia'dan mesaj: Mücadeleye devam ediyoruz!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Enner Valencia sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Valencia, paylaşımında kendisine iletilen tüm destek mesajları için teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 16:24 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 16:41
Fenerbahçe'de Valencia'dan mesaj: Mücadeleye devam ediyoruz!

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Sivasspor karşısında oynanan mücadelede Ali Şaşal Vural ile çarpışarak sakatlık geçirmişti.

Yaşadığı sakatlık sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Valencia'nın son durumu merak konusu olmuştu.

Hastanede tomografisi çektirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen 33 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe kafilesiyle İstanbul'a döndü.

Öte yandan Valencia, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ekvadorlu futbolcu paylaşımında "Tüm sevgi mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz. mücadeleye devam ediyoruz..." ifadelerini kullandı.

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