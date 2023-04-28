Szalai'den tek çalışma!

Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen Attila Szalai, dün yapılan idmanda bireysel çalıştırma gerçekleştirdi. Miha Zajc ve Gustavo Henrique de benzer şekilde çalışırken; Lincoln'ün tedavisine ise devam edildi. 4 oyuncu Sivasspor maçında kadroda olmayacak.
Sağdiz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen Attila Szalai, dün yapılan idmanda bireysel çalıştırma gerçekleştirdi. Miha Zajc ve Gustavo Henrique de benzer şekilde çalışırken; Lincoln'ün tedavisine ise devam edildi. 4 oyuncu Sivasspor maçında kadroda olmayacak.