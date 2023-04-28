Haberler Fenerbahçe Szalai'den tek çalışma!

Szalai'den tek çalışma!

Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen Attila Szalai, dün yapılan idmanda bireysel çalıştırma gerçekleştirdi. Miha Zajc ve Gustavo Henrique de benzer şekilde çalışırken; Lincoln'ün tedavisine ise devam edildi. 4 oyuncu Sivasspor maçında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 06:50
Szalai'den tek çalışma!
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen Attila Szalai, dün yapılan idmanda bireysel çalıştırma gerçekleştirdi. Miha Zajc ve Gustavo Henrique de benzer şekilde çalışırken; Lincoln'ün tedavisine ise devam edildi. 4 oyuncu Sivasspor maçında kadroda olmayacak.
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