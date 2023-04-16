İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Penaltıyla ilgisi yok. Yanlış bir karar. Bu gibi temaslar var olduğu için VAR karışamaz. Çok yanlış bir karar. Atilla Karaoğlan, pozisyonun son anını görüyor sadece. Son gördüğü an, o an ve penaltıyı veriyor." yorumunu yaptı.

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