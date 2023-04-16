Haberler Fenerbahçe İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü ağırladı. Kanarya geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı. FIFA kokartlı eski hakem Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasında İrfan Can'ın yerde kaldığı pozisyonu yorumladı. İşte Aydınus'un maç değerlendirmesi... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:22 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 11:41
İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

İlk yarıdaki sarı kart pozisyonunu değerlendiren Aydınus,İsmail Yüksek'e sarı kart çıkması çok hatalı. Faul bile yok. Neden önemli? Bazı bölgelerde oynayan oyunculara gösterilen sarı kartlar önemlidir.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Jesus, sonrasında İsmail'i oyundan çıkardı. İsmail zaman zaman dengesiz ve agresif oynayan bir oyuncu mevkisi ve oyun karakteri itibarıyla. İsmail'in oyundan çıkmasının nedeni bu sarı kart." dedi.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Ankaragücü'nün beklediği penaltıyı yorumlayan Aydınus, "Ali Sowe'un hızıyla gelip son anda topa vurması, o ivmelenmeyle İrfan Can Eğribayt'a temasıyla oluşan bir durum.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

İrfan Can müdahalede bulunur farklı, buradaki olay bu. Sabit kalmaya çalışan ve açı kapatan İrfan Can'a çarpan Ali Sowe.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Hatta İrfan Can müdahaleden kaçınıyor. Penaltı değil, devam kararı doğru." dedi.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Öte yandan ikinci yarıdaki pozisyona da değinenen Aydınus, "Milson, Willian Arao'nun kolunu hissedince kendini çok rahat bırakıyor. Devam kararı doğru. Penaltı yok. Arao burada kolunu iteyim de bir piston gibi kullanayım demiyor, öyle bir şey yok." ifadeleri kullandı.

Görüntü: Beinsports

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

"KENDİNİ ATIYOR"
Çok konuşulan İrfan Can pozisyonunu yorumlayan Fırat Aydınus, "İrfan Can, top ortalanırken Ankaragüçlü futbolcunun önüne geçip, pozisyon alıp kendi teması alıp en ufak bir dokunmayla kendini atıyor.

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Çok açık. Kolun bir piston gibi itme, herhangi bir çekme yok. Topun gittiği yer çok farklı. O bölgeye dahi gitmiyor.

Görüntü: Beinsports

İrfan Can'ın pozisyonu penaltı mı? Fırat Aydınus Fenerbahçe-Ankaragücü maçını yorumladı

Penaltıyla ilgisi yok. Yanlış bir karar. Bu gibi temaslar var olduğu için VAR karışamaz. Çok yanlış bir karar. Atilla Karaoğlan, pozisyonun son anını görüyor sadece. Son gördüğü an, o an ve penaltıyı veriyor." yorumunu yaptı.

Görüntü: Beinsports

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