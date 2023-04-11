"Katliam gibiydi"

Sarı-lacivertli ekibin yöneticisi Selahattin Baki maç sonu sert konuştu. Baki "Tribünden gördüğümüz penaltıyı ne hakem ne VAR gördü. Lale Orta diyorlar, MHK diyorlar, 'Hakemler F.Bahçe'yi şampiyon yapacak' diyorlar. Bundan bir tek hakemlerin haberi yok. Bizi 3. defa şampiyonluktan koparmaya çalıştılar" dedi.



ADALETİN BEKÇİLERİ ŞİMDİ ÇIKSIN KONUŞSUN

Selahattin Baki şunları söyledi: Adaletin bekçisi olan rakibimiz bir program yapacaktı. Birikmişleri de koysunlar masaya da hep beraber hesabı keselim. Hakem katliamının ucundan döndük. Elimizde belge var diyorlar. Ellerindekini açıklasınlar ama hiçbir şey açıklamayacaklar. Emre Mor'u sahada tekme tokat dövdüler"



Devrede bir pozisyonda Valencia, Karagümrük ceza sahası içinde yerde kaldı. Ekvadorlu yıldız penaltı bekledi. Abdulkadir Bitigen penaltı vermedi. VAR inceleme için çağırmadı.