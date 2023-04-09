FENERBAHÇE HABERLERİ - Resmi açıklama geldi! Diack'ta opsiyon var mı?

Hüseyin Aytekin, takımın en golcü ismi Ali Sowe başta olmak üzere Emre Kılınç, Gökhan Akkan, Taylan Antalyalı gibi önemli isimlerin kiralık forma giydiğinin hatırlatılması üzerine "Kiralık olan ve sözleşme süresi sona erecek oyuncularımız mevcut. Yerli ve yabancı futbolcularımız MKE Ankaragücü'nde ve Ankara'da olmaktan mutlu. Ali Sowe dahil kiralık futbolcularımızın hepsi burada mutlu. Yeni sezonda da hocamızın isteği doğrultusunda bu oyuncuların takımımıza kazandırılması için yönetim kurulu olarak gereken çalışmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.