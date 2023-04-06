FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"HERKES SÖZLEŞMEMİM MAYISTA BİTECEĞİNİ BİLİYOR"

Sevilla ile oynanacak rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu açıklamalarını yalanlamayan Jesus, Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." demişti.