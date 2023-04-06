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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de aldığı Beşiktaş mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olmuştu. Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek olan Portekizli hocayla ilgili flaş bir açıklama geldi. Jorge Jesus'un yakın arkadaşı Galvao Bueno, deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 12:56 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2023 Perşembe 13:05
Mert Kılıç
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013/2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına flaş bir hamleye imza atmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-lacivertliler, sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Sezona hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de liderliğe kadar yükselmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Avrupa'da da başarılı sonuçlar alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı galibiyetlerle taraftarını mest eden Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi evinde Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de mağlup ayrılarak liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

68 yaşındaki çalıştırıcı, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına tepki çeken açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"HERKES SÖZLEŞMEMİM MAYISTA BİTECEĞİNİ BİLİYOR"

Sevilla ile oynanacak rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu açıklamalarını yalanlamayan Jesus, Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." demişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Fenerbahçe'de son olarak alınan Beşiktaş yenilgisiyle Jorge Jesus'un durumu tartışılmaya başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken, sosyal medya üzerinden Jesus'a tepki gösterildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

SOYUNMA ODASINDA KOÇ-JESUS GERGİNLİĞİ

Karşılaşmanın ardından ise Ali Koç ile Jorge Jesus arasında gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Sabah'ta yer alan haberde, Başkan Koç'un "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor." diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varda o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edilirken, sinirlerin de gerildiği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası olağanüstü toplanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Toplantıda Jorge Jesus ile yola devam edilmesi yönünde karar çıktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, salı akşamki antrenmanı ziyaret ederek Jesus ve ekibiyle bir süre sohbet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Başkan Koç, teknik direktör Jorge Jesus'un yanında olduğunu göstererek birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus'un Fenerbahçe'de mi kalacağı yoksa takımdan mı ayrılacağı merak edilirken, Brezilya'dan flaş bir açıklama geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Jorge Jesus'un yakın arkadaşı Galvao Bueno, Portekizli çalıştırıcının aldığı kararı açıkladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYECEK"

Flow Spor Club adlı YouTube kanalına konuşan Bueno, kendisine sorulan "Jorge Jesus olsanız Flamengo teknik direktörlüğüne döner miydiniz?" sorusuna, "Kolay değil... Kendisi sürekli benimle konuşuyor. Jorge Jesus Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyecek, mayıs ayında sözleşmesi bitiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI DÜŞÜNÜYOR"

İçimde Brezilya Milli Takımı'nı düşündüğüne dair bir his var. Burada duyduğum hissine kapılıyorum (Kulağını işaret ederek)" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Jorge Jesus da geçtiğimiz günlerde Sport TV yaptığı açıklamada Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili konuşmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI KİM İSTEMEZ?"

68 yaşındaki çalıştırıcı, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"SEZON BİTTİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİM"

Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Kariyerimde sadece şampiyonluk kazanabilecek, kupalar kazanabilecek takımlarda çalışırım. Bu her zaman böyle oldu. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte çalışmam."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

"SADECE REAL MADRID VE BARCELONA'YI ÇALIŞTIRSAYDIM BREZİLYA'YI İSTEMEZDİM"

"Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım o zaman Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim. Onun dışında dediğim gibi herkes ister. Ancak dediğim gibi kimse benimle görüşmedi ve ben hiçbir zaman sezon içinde karar almam." ifadelerini kullanmıştı.

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