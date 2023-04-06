FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'ta şok gelişme! Yakın arkadaşı açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013/2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına flaş bir hamleye imza atmıştı.
Spor Toto Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013/2014 sezonunda elde eden Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek adına flaş bir hamleye imza atmıştı.
Sarı-lacivertliler, sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a emanet etmişti.
Kanarya, Portekizli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sezona hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de liderliğe kadar yükselmişti.
Avrupa'da da başarılı sonuçlar alan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı.
Yarıştığı tüm kulvarlarda aldığı galibiyetlerle taraftarını mest eden Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası öncesi evinde Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertliler, turnuva sonrası Trabzonspor ve Galatasaray derbilerinden de mağlup ayrılarak liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda da Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de eleştiri okları teknik direktör Jorge Jesus'un üzerine çevrildi.
68 yaşındaki çalıştırıcı, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maçın ardından Brezilya basınına tepki çeken açıklamalarda bulundu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"
Gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
"HERKES SÖZLEŞMEMİM MAYISTA BİTECEĞİNİ BİLİYOR"
Sevilla ile oynanacak rövanş maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bu açıklamalarını yalanlamayan Jesus, Herkes benim sözleşmemin mayıs ayında biteceğini biliyor. Bu yeni bir şey değil." demişti.
Fenerbahçe'de son olarak alınan Beşiktaş yenilgisiyle Jorge Jesus'un durumu tartışılmaya başladı.
Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarlar Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet ederken, sosyal medya üzerinden Jesus'a tepki gösterildi.
SOYUNMA ODASINDA KOÇ-JESUS GERGİNLİĞİ
Karşılaşmanın ardından ise Ali Koç ile Jorge Jesus arasında gerginlik yaşadığı iddia edilmişti.
Sabah'ta yer alan haberde, Başkan Koç'un "Doğum günümde bana güzel bir hediye verdiniz, hepinize teşekkür ederim. Hiçbbir şeyinizi eksik bırakmıyoruz, ödemelerinizi zamanında yapıyoruz, bu taraftar gülmeyi hak ediyor. Neden bir türlü yüzümüz gülmüyor." diyerek oyuncularına sitem ettiği öğrenildi.
Bu konuşmaların üzerine teknik direktör Jorge Jesus'un, "Oyunculara yüklenmeyin, bu durumun bir suçlusu varda o da benim" diyerek karşılık verdiği bildirildi.
İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı iddia edilirken, sinirlerin de gerildiği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de yönetim, Beşiktaş derbisi sonrası olağanüstü toplanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği masaya yatırıldı.
Toplantıda Jorge Jesus ile yola devam edilmesi yönünde karar çıktığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, salı akşamki antrenmanı ziyaret ederek Jesus ve ekibiyle bir süre sohbet etti.
Başkan Koç, teknik direktör Jorge Jesus'un yanında olduğunu göstererek birlik ve beraberlik mesajı gönderdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus'un Fenerbahçe'de mi kalacağı yoksa takımdan mı ayrılacağı merak edilirken, Brezilya'dan flaş bir açıklama geldi.
Jorge Jesus'un yakın arkadaşı Galvao Bueno, Portekizli çalıştırıcının aldığı kararı açıkladı.
"FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİNİ YENİLEMEYECEK"
Flow Spor Club adlı YouTube kanalına konuşan Bueno, kendisine sorulan "Jorge Jesus olsanız Flamengo teknik direktörlüğüne döner miydiniz?" sorusuna, "Kolay değil... Kendisi sürekli benimle konuşuyor. Jorge Jesus Fenerbahçe ile sözleşmesini yenilemeyecek, mayıs ayında sözleşmesi bitiyor.
"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI DÜŞÜNÜYOR"
İçimde Brezilya Milli Takımı'nı düşündüğüne dair bir his var. Burada duyduğum hissine kapılıyorum (Kulağını işaret ederek)" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus da geçtiğimiz günlerde Sport TV yaptığı açıklamada Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili konuşmuştu.
"BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NI KİM İSTEMEZ?"
68 yaşındaki çalıştırıcı, "Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı? Benimle kimse görüşmedi. Sözleşmem mayıs ayında bitiyor. Sonra ne olacağını göreceğiz.
"SEZON BİTTİĞİNDE HAREKETE GEÇECEĞİM"
Sezon bittiğinde harekete geçeceğim. Her zaman böyle yapıyorum. Hemen karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Kariyerimde sadece şampiyonluk kazanabilecek, kupalar kazanabilecek takımlarda çalışırım. Bu her zaman böyle oldu. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulüpte çalışmam."
"SADECE REAL MADRID VE BARCELONA'YI ÇALIŞTIRSAYDIM BREZİLYA'YI İSTEMEZDİM"
"Sadece Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörü olsaydım o zaman Brezilya Milli Takımı'nda çalışmak istemezdim. Onun dışında dediğim gibi herkes ister. Ancak dediğim gibi kimse benimle görüşmedi ve ben hiçbir zaman sezon içinde karar almam." ifadelerini kullanmıştı.