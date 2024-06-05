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SGK PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvurusu

SGK bünyesinde çalışmak isteyen personel adayları için beklenen haber geldi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 344 personele bünyesinde istihdam sağlayacağını duyuran SGK'nın ilanının ardından arama motorlarında 'SGK sözleşmeli personel alımı başvuru şartları, tarihleri' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:20 Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2024 Çarşamba 08:30
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SGK PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | SGK 344 sözleşmeli personel alımı başvurusu

SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU 2024 | Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çeşitli kadro ve kontenjanlarda 344 personeli bünyesine katacağını duyurdu. Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak. SGK'nın personel alımı duyurusu ile birlikte detaylar merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

2024 SGK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

SGK, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak. Başvurular 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

SGK sözleşmeli başvuru şartları için tıklayın

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