ALES-2 BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM AİS Ales-2 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?

ALES-2 BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM tarafından 2024 yılında düzenlenen ikinci ALES sınavında, lisans üstü öğrenim görmek isteyen adayların başvuruları, 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başladı. Sınav ücretinin yatırılmasının ardından başvurularını internet ortamında veya sınav başvuru merkezlerinde yapabilecek olan adayların arama motorlarında araştırdığı 'Ales-2 nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatılır?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

2024/ALES-2 NASIL BAŞVURULUR?

ÖSYM tarafından yayımlanan ALES başvuru kılavuzuna göre, adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuruları 3 - 12 Haziran tarihleri arasında alınacak olan ALES 2, 28 Temmuz'da yapılacak. ALES sınavı ücreti 490 TL olarak belirlendi.

ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATILIR?

ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar

ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

ÖSYM 2024/ALES-2 BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

3 Haziran Cuma günü başlayan sınav başvuruları, 12 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecektir.