Haberler Fenerbahçe Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan dev derbiyi Beşiktaş geriden gelerek 4-2 kazandı. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci karşılaşmayı yorumladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 08:29 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 09:02
Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"İNANILMAZ BİR DERBİ İZLEDİM"
"0-0 olursa yayına çıkmam dedim. Neden dedim, sahada gereken yapıldığında, muhteşem goller, pozisyonlar, atılan goller, oyuna hamleler...

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Ben bir futbolsever olarak inanılmaz bir derbi izledim. Derbi de böyle olmalı. Unutulmaz olmalı. Bu maç da unutulmazlar arasına girdi."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"10 KİŞİ KALDIĞINDA BİR ŞEYLER OLUYOR"
"Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor. Daha tehlikeli bir hale evriliyor.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Maçta inanılmaz bölümler var. Penaltı, Valencia penaltı kaçırıyor.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

58'de Cenk gol atıyor, 62'de yine atıyor. 11 dakikada maç bambaşka bir şeye evrildi."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

REDMOND'A ÖVGÜ
Derbinin kahramanı İngiliz oyuncu hakkında konuşan Kahveci, "Şenol Hoca'yı da tebrik etmem lazım devre arasındaki hamleleriyle. Maksim ve Redmond hamlesi.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Redmond ile ilgili burada yoruldum. Başlangıç süper, gelişme süper, sonucu yapamıyor, yapsan burada işin olmayabilir dedim. İstanbulspor maçı muhteşem gol. Bugün 1 gol, 3 asist. Aboubakar da kötü oynarken, 90+'da gitti golünü attı. O pası da Redmond attı."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"10 KİŞİ 4 GOL ATIYOR"
"Cenk Tosun, çok belki konuşulmaz ama Salih performansı, Mert'in en kritik anlardaki kurtarışları...

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

112 Necip'in hamle olabilir dedim, 1-2 tane kritik müdahalesi...

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Beşiktaş'ı tebrik etmekten başka hiçbir şey diyemeyez. Kadıköy'e geliyor, 4 tane gol atıyor, bu 4 golü 10 kişi atıyor. 90+'da bile gol atıyor."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"GÜZEL FUTBOL OYNAYANA HAK VERİYOR"
"Fenerbahçe taraftarı, "Ali Koç istifa", Jesus'a tepkiler, oyunculara tepkiler ama şu anlamda tebrik ediyorum; Cenk'i alkışlıyor, Aboubakar'ın golünü alkışlıyor.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Bu da özlediğimiz bir detay. Taraftar da güzel futbol oynayana hak edeni veriyor. Fenerbahçeli taraftarlar alkışlarken, aklımız El Clasico'ya, Ronaldinho'nun muhteşem performansından sonra stadın alkışladığı anları yaşadık.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Futbolda taraftar iyi oynayana hakkını veriyor rakip takım da olsa. Bugün Fenerbahçe taraftarı da Beşiktaş oyununa gereken hakkı verdi."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"PENALTI GÜNDEMİ DEĞİŞTİ"

"Maçın 50. dakikasına kadar olan bölümde gündem bambaşkaydı. Penaltı mı, değil mi, tartışılırken, bence o gündem de birden değişti. Gollerin konuşulacağı, pozisyonların konuşulduğu duruma geldi."

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

"BEŞİKTAŞ DESTAN YAZDI"
"Beşiktaş tabiri caize son yıllarda unutulmayacak en önemli destanlardan birini yazdı.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Beşiktaşlı taraftarlar, şu an, "Daha önce bu takviyeleri yapsak" diye düşünüyordur. Beşiktaş ben iyi takımım imzasını attı.

Nihat Kahveci'den flaş Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi yorumu! "10 kişi kaldığında bir şeyler oluyor"

Beşiktaşlı taraftarlar inanılmaz gururludur. 2005 yılı 4-3, 2020 4-3, 2023 yılı 4-2, 4'er 4'er atıyor Kadıköy'de ve 10 kişiyle atıyor. Bunu başaran tarihte bir takım var mı, bilmiyorum."

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