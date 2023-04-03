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Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Beşiktaş'a karşı beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe'de sular durulmuyor. 4-2'lik derbi mağlubiyetiyle zirve yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde 4 futbolcunun teknik direktör Jorge Jesus'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:14 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 16:24
Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Tribünlerde, son yıllarda artık alıştığımız tezahüratlar başladı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Stadın her bölümünden, "Yönetim istifa" tezahüratları şiddetli bir şekilde yükseldi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara top her geldiğinde protesto etti, İrfan Can'ın golünden sonra bile tepkiler dinmedi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

4-2'lik yenilgi sonrası hem yönetime hem de takıma olan tepki uzun süre devam etti. Ağlayan ve sinir krizleri geçiren taraftarlar oldu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Beşiktaş yenilgisiyle birlikte Fenerbahçe adına ilginç bir istatistik oluştu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

JESUS İLE DERBİ KAZANAMADI

Jorge Jesus, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 4 derbi maçını da kazanamadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Sarı-lacivertliler bu maçlarda 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Sezonun ilk devresindeki maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Trabzonspor'a ise deplasmanda 2-0 yenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Ülker Stadı'nda ise Galatasaray'a 3-0 yenildi. Fenerbahçe 4 maçta kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un hem taktik anlayışı hem de oyuncu tercihleri çok konuşuluyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Portekizli teknik adam ile ilgili bir başka önemli iddia ise oyuncuların ondan forma adaleti nedeniyle rahatsız oldukları.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Takvim'in haberine göre; Miguel Crespo, takımda yeteri kadar forma şansı bulamadığı için şikayetçi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

"JESUS GİTMEDEN YENİ SÖZLEŞME YAPMAM"

Hatta bu yüzden Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmadığı ve "Jesus bu takımdan gitmeden yeni sözleşme yapmam" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli yıldızlarından olan Crespo ligde son iki haftayı kulübede geçirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

Yıldız oyuncunun, ligde bu sezon 90 dakika sahada kaldığı maç sayısı sadece 3.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! 4 futbolcu şikayet etti

SERDAR, İSMAİL VE ROSSI DE RAHATSIZ

Yine Serdar Dursun, İsmail Yüksek ile Diego Rossi'nin de kendilerine yeteri kadar süre verilmediği ve formanın adaletli dağıtılmadığı konusunda çok şikayetçi olduğu belirtiliyor.

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