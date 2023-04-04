Haberler Fenerbahçe Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirdiği Jorge Jesus, gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Kadıköy'de alınan Beşiktaş yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen deneyimli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli gazeteci Paulo Catarro, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gitmesinin sebebini açıkladı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 09:55 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 10:20
Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Sarı-lacivertliler, sezon başında aldığı üst üste başarılı sonuçlarla liderliğe yükseldi.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı grafiğini sürdüren Kanarya, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Yarıştığı kulvarlarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun eden Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçında sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da devam etti.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ile Galatasaray maçlarından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

İlerleyen haftalarda da düşüşü süren Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenerek Avrupa macerasına nokta koydu.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Alınan kötü sonuçlar sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

68 yaşındaki çalıştırıcı, Sevilla ile İspanya'da oynanan maç sonrası yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"

Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Jorge Jesus, bu açıklamalarıyla ilgili Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi konuştu.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

"KONTRATIM MAYISTA BİTİYOR"

Tecrübeli teknik adam, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" ifadelerini kullandı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Portekizli gazeteci Paulo Catarro, Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebini açıkladı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

"BAŞKA SEÇENEĞİ OLMADIĞI İÇİN FENERBAHÇE'YE GİTTİ"

CMTV'ye konuşan Catarro, Jorge Jesus'un başka seçeneği olmadığı için Fenerbahçe'ye gittiğini söyledi.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'nin başında toplam 39 maça çıktı.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

68 yaşındaki teknik direktör, 2.18 puan ortalaması tutturdu.

Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Jesus'un adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılıyor.

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