Portekizli gazeteciden çok konuşulacak sözler! "Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebi..."

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza atmıştı.
Galatasaray'ın gündemindeki Musa Barrow'un menajerinden transfer itirafı!
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, dünya çapında yankı uyandıran bir hamleye imza atmıştı.
Galatasaray'ın gündemindeki Musa Barrow'un menajerinden transfer itirafı!
İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirmişti.
Yönetim, Portekizli teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, sezon başında aldığı üst üste başarılı sonuçlarla liderliğe yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı grafiğini sürdüren Kanarya, mücadele ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna kalmıştı.
Yarıştığı kulvarlarda aldığı sonuçlarla taraftarını memnun eden Fenerbahçe'de Dünya Kupası öncesi düşüş başladı.
Katar'da düzenlenen turnuvadan önceki son maçında sahasında Giresunspor'a yenilen sarı-lacivertlilerin düşüşü Dünya Kupası sonrası da devam etti.
Turnuva sonrası çıktığı Trabzonspor ile Galatasaray maçlarından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, liderliği sarı-kırmızılılara kaptırdı.
İlerleyen haftalarda da düşüşü süren Kanarya, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla'ya elenerek Avrupa macerasına nokta koydu.
Alınan kötü sonuçlar sonrası gözler teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi.
68 yaşındaki çalıştırıcı, Sevilla ile İspanya'da oynanan maç sonrası yaptığı açıklamayla gündem oldu.
"TÜRKİYE'YE UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORUM"
Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'e konuşan Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus, bu açıklamalarıyla ilgili Sevilla ile oynanan rövanş maçı öncesi konuştu.
"KONTRATIM MAYISTA BİTİYOR"
Tecrübeli teknik adam, "Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus ile ilgili Portekiz'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Portekizli gazeteci Paulo Catarro, Jesus'un Fenerbahçe'ye gitme sebebini açıkladı.
"BAŞKA SEÇENEĞİ OLMADIĞI İÇİN FENERBAHÇE'YE GİTTİ"
CMTV'ye konuşan Catarro, Jorge Jesus'un başka seçeneği olmadığı için Fenerbahçe'ye gittiğini söyledi.
Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'nin başında toplam 39 maça çıktı.
68 yaşındaki teknik direktör, 2.18 puan ortalaması tutturdu.
Jesus'un adı Flamengo, Brezilya Milli Takımı ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile anılıyor.
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