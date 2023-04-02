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Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den Beşiktaş derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Lincoln Henrique, Beşiktaş derbisi öncesi paylaşımda bulundu. Sakatlığı nedeniyle kritik müsabakada forma giyemeyecek olan Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına destek mesajı verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 16:13
Fenerbahçeli Lincoln Henrique'den Beşiktaş derbisi paylaşımı!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile dev derbide kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka zirve yarışını yakından ilgilendiriyor.

İki takım da zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Lincoln Henrique sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Takım arkadaşlarından uzak kalmak zorunda olan Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Takım arkadaşlarına destek mesajı veren Lincoln, "Tüm kalbimle takımımı ve arkadaşlarımı destekliyorum. Haydi Fener... Kadıköy'den çıkış yok." ifadelerini kullandı.

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