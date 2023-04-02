‘Derbi için hazırım’

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisini kazanmayı çok istediklerini söyledi. Ferdi, "Bizler için çok önemli bir maça çıkacağız. Derbi maçı, büyük bir maç. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz, şampiyonluk yolunda alacağımız üç puan bizim için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılırız. Beşiktaş derbisi için hazırım" ifadelerini kullandı.
FerdiKadıoğlu, Beşiktaş derbisini kazanmayı çok istediklerini söyledi. Ferdi, "Bizler için çok önemli bir maça çıkacağız. Derbi maçı, büyük bir maç. Bu maçı kazanmayı çok istiyoruz, şampiyonluk yolunda alacağımız üç puan bizim için çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umarım taraftarlarımızın desteğiyle bu maçtan galip ayrılırız. Beşiktaş derbisi için hazırım" ifadelerini kullandı.