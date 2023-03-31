Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın uzun bir süredir gündeminde olan yıldız futbolcu için yeniden nabız yoklamaya başladığı bildirildi. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:06
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Real, Eden Hazard'ı göndermeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

En çok isteyen kulübün ise Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

ANCELOTTI DÜŞÜNMÜYOR

Yine haberlerde, "Fenerbahçe çok istekli. Hazard teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Ancak Belçikalı yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve kalan sözleşmesini tamamlamak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Fenerbahçe'nin büyük engeli Hazard'ı ikna etmek olacak" denildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Hazard ile gerekirse Jorge Jesus'un da bir görüşme yapma olasılığının bulunduğu belirtiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

İspanya'da Eden Hazard ve Fenerbahçe'nin bir araya geldiği haberlerin sayısı her geçen artıyor. İş ciddiye binmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Hazard, bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer olan Belçikalı oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.

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