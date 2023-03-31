TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı?

Fenerbahçe'nin Eden Hazard'a olan ilgisi bitmek bilmiyor.
Fenerbahçe'nin Eden Hazard'a olan ilgisi bitmek bilmiyor.
Takvim'in Fransız basınından derlediği habere göre Kanarya'nın Eden Hazard'a olan ilgisini bir kez daha haber yaptı.
Haberde "Fenerbahçe Hazard'a kafayı takmış durumda" yorumuna da yer verildi.
Real, Eden Hazard'ı göndermeyi amaçlıyor.
En çok isteyen kulübün ise Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.
ANCELOTTI DÜŞÜNMÜYOR
Yine haberlerde, "Fenerbahçe çok istekli. Hazard teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor" ifadeleri kullanıldı.
Hazard, Portekiz basınında da Fenerbahçe ile anılıyor.
Portekiz medyasında yer alan habere göre; Hazard'ın bir sonraki adresi Fenerbahçe olabilir.
A Bola'daki yorumda "Ocak ayında Fenerbahçe ile Real Madrid anlaşmaya vardı.
Ancak Belçikalı yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve kalan sözleşmesini tamamlamak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin büyük engeli Hazard'ı ikna etmek olacak" denildi.
Hazard ile gerekirse Jorge Jesus'un da bir görüşme yapma olasılığının bulunduğu belirtiliyor.
İspanya'da Eden Hazard ve Fenerbahçe'nin bir araya geldiği haberlerin sayısı her geçen artıyor. İş ciddiye binmiş durumda.
Hazard, bu sezon sakatlığı sebebiyle sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.
Chelsea'den 115 milyon euro karşılığında transfer olan Belçikalı oyuncunun bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor.