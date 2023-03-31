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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, transferde de ses getirecek hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan Aslan'ın, bu kez de İtalya'dan 20 yaşındaki golcü Rasmus Hojlund'u istediği ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 10:47
TUĞÇE ERGİNKOÇ
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde ses getirecek hamlelere imza atmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Nicolo Zaniolo gibi yıldız bir ismi renklerine bağlayan Aslan'ın yeni hedefi belli oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Tutto Atalanta'nın haberinde Galatasaray'ın oyuncu için zorlu bir yarışta olduğunun altı çizildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Atalanta'nın ise genç golcüyü en azından bir sezon daha kadrosunda tutarak gelecekte 80 milyon euro civarında bir rakama satmak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Atalanta formasıyla 25 karşılaşmada görev alan Hojlund, bu maçlarda 8 gol atarken 2 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Danimarkalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

RASMUS HOJLUND KİMDİR?

4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

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