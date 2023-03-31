TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'a sürpriz golcü! Rasmus Hojlund hedefte

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, transferde ses getirecek hamlelere imza atmak istiyor.
Nicolo Zaniolo gibi yıldız bir ismi renklerine bağlayan Aslan'ın yeni hedefi belli oldu.
İtalyan basınından Tutto Atalanta'da yer alan habere göre Galatasaray, Atalanta forması giyen 20 yaşındaki genç santrfor Rasmus Hojlund için nabız yokluyor.
Haberde yıldız futbolcu için Bayern Münih, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United gibi takımların da pusuda olduğu vurgulandı.
Atalanta'nın sezon başında Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı golcü özellikle milli takımdaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tutto Atalanta'nın haberinde Galatasaray'ın oyuncu için zorlu bir yarışta olduğunun altı çizildi.
Atalanta'nın ise genç golcüyü en azından bir sezon daha kadrosunda tutarak gelecekte 80 milyon euro civarında bir rakama satmak istediği ifade edildi.
Atalanta formasıyla 25 karşılaşmada görev alan Hojlund, bu maçlarda 8 gol atarken 2 de asist yaptı.
Danimarkalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
RASMUS HOJLUND KİMDİR?
4 Şubat 2003 tarihinde Kopenhag'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Boldklubben af 1893 Youth altyapısında başladı.
Daha sonra sırasıyla Bröndby IF, Holbaek ve Kopenhag formaları giydi.
28 Ocak 2022 tarihinde FC Kopenhag'dan Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a 1.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.
Burada iyi bir performansa imzasını atan Hojlund, 27 Ağustos 2022'de İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'ya 17.2 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.
1.91 cm boyundaki Hojlund, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki genç oyuncu ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Yıldız futbolcu, Danimarka Milli Takımı ile çıktığı 4 maçta rakip fileleri 5 kez sarstı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro...