FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Beşiktaş, kritik bir derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Beşiktaş, kritik bir derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti.
Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.
Öte yandan Fenerbahçe'de derbi öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
Son idmanın ikinci bölümünü sahada yapan sarı lacivertlilerde resmen kemik sesleri duyuldu.
Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Zaman zaman keyifli anlar da yaşandı.
Takımın bu motivasyonu ve azmi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Çalışmanın ciddiyeti fotoğraflara da yansıdı.
Fenerbahçe'nin, ligin 26. haftası itibarıyla 54 puanı bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray ise 60 puanla lider konumda...