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FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin idmandaki hırsı dikkat çekti. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 09:49
FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Beşiktaş, kritik bir derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Luan Peres ve Lincoln Henrique bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Öte yandan Fenerbahçe'de derbi öncesi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Son idmanın ikinci bölümünü sahada yapan sarı lacivertlilerde resmen kemik sesleri duyuldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Zaman zaman keyifli anlar da yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Takımın bu motivasyonu ve azmi teknik ekibin yüzünü güldürdü. Çalışmanın ciddiyeti fotoğraflara da yansıdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Fenerbahçe'nin, ligin 26. haftası itibarıyla 54 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Samandıra'da kemik sesleri! Kanarya derbiye bileniyor

Sarı-lacivertli takımın ezeli rakibi Galatasaray ise 60 puanla lider konumda...

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