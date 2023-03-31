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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Pazar günü oynanacak kritik mücadele öncesi iki takımın yıldızları Enner Valencia ve Vincent Aboubakar'ın şaşırtan istatistikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

21 MAÇTA 25 GOL

Ekvadorlu yıldız futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta 25 gole imza attı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

Takvim'in haberine göre; Valencia'nın derbilerdeki performansı ise düşündürüyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

33 yaşındaki yıldız, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı toplamda 7 maça çıktı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

Bu maçlarda gol ve asist üretemedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

Sarı-Lacivertliler bu maçlarda galibiyet yüzü göremedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

4 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe 5 kez berabere kalırken 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız golcüsü Vincent Aboubakar ise bu sezon 7 Süper Lig maçında 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

31 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 6 derbi maçta görev aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi şaşırtan istatistik! Valencia ve Aboubakar...

DÜELLO İÇİN GERİ SAYIM

Bu maçlarda 3 gol atmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, Aboubakar'ın oynadığı maçlarda 2 galibiyet alırken sahadan 4 kez de beraberlikle ayrıldı.

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