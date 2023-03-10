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Saras Jasikevicius: Fenerbahçe Beko birçok açıdan güçlü bir takım!

Turkish Airlines EuroLeague’in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona’yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Barcelona koçu Saras Jasikevicius ve deneyimli oyuncu Jan Vesely açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 12:15
Saras Jasikevicius: Fenerbahçe Beko birçok açıdan güçlü bir takım!

Euroleague'de 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Barcelona koçu Saras Jasikevicius ve tecrübeli oyuncu Jan Vesely açıklamalarda bulundu.

Koç Saras Jasikevicius, "Karşımızda bir başka zor maç var. Fenerbahçe Beko, birçok açıdan güçlü bir takım. Savunmada rakiplerin işini zorlaştıran mobil bir ekip, üstelik 2 ve 3 numarada fiziksel oyuncuları var. Üst düzey bir takımlar. Tyler Dorsey son maçta dört dakika oynadı, hala adaptasyon sürecinde. Zamanla süreleri artacak, gerçekten harika bir skorer. Maccabi'de, Olympiakos'ta önemli bir parçaydı. Fenerbahçe'de de öyle olacak. Sağlam oynamalı, savunmada savaşmalı ve ribauntları toplamalıyız. Hücumda ise her zaman yaptığımızı yapmalıyız. Zor bir deplasmanda sancılar yaşayabileceğimizi bilmeliyiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jan Vesely ise, "Maça konsantre başlamalı ve maçların skorunu belirleyen küçük detaylara daha fazla odaklanmalıyız. Ribaunt, box-out gibi… Bunlara uyduğumuz takdirde kazanabileceğimizi düşünüyorum. Takımı ve taraftarları iyi tanıyorum. Kadro çok değişti, ancak atmosfer harika olacak. Birkaç haftadır kapalı gişe oynuyorlar ve zor bir deplasman sahası. Fakat odağımızı kaybetmemek şart. Duygusal bir maç olacak. İlk kez eve döneceğim, zor olacak ama dediğim gibi iyi oynamaya odaklanmalıyız." dedi.

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