Fenerbahçe'de Attila Szalai'den Sevilla maçı yorumu!

"Alanyaspor maçında takımımla birlikte olamayacağım, çok mutsuzum"
Kayserispor müsabakasında gördüğü sarı kartla bir sonraki maçta cezalu duruma düşen Szalai, bu durumla ilgili şöyle konuştu:
"Alanyaspor maçında takımımla birlikte olamayacağım, bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Toplamda dört sarı kartım oldu ama olan oldu, bunu değiştiremeyiz. Artık yapmam gereken şey önümüzdeki maçlara odaklanmak. Ben elimden geleni yapıyorum ama benim veya başkasının gol atması önemli değil, önemli olan maçları kazanmamız, üç puan almamız ve Avrupa Ligi'nde tur atlamamız. Ama Enner kesinlikle gol atacak, eminim."